Senat w czwartek przyjął nowelę ustawę o prawach konsumenta wraz z poprawkami. Celem nowelizacji jest implementacja dwóch dyrektyw unijnych.

Senat przyjął z poprawkami nowelę ustawy o prawach konsumenta /fot. kancelaria Senatu

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

Nowela ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe. Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową. Dyrektywy te weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do ich implementacji do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Poprawki senatu do ustawy o prawach konsumenta

Senat w głosowaniu poparł sześć poprawek, jakie zostały zgłoszone do tej ustawy przez Komisję Ustawodawczą. Cztery z nich miały charakter redakcyjny i legislacyjny. Piąta dotyczyła zapisania w ustawie, aby towar dostarczany był do konsumenta wraz z opakowaniem. Szósta przyjęta przez Senat poprawka dotyczy daty wejścia w życie ustawy - senatorowie opowiedzieli się za przesunięciem tej daty na 1 stycznia 2023 r., tymczasem pierwotnie miała ona wejść w życie w 14 dni po ogłoszeniu.

Celem ustawy jest poprawa sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

Poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego

Obie implementowane dyrektywy - cyfrowa i towarowa - mają się przyczynić do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE i zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Chodzi o ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań co do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

Zaznaczono, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów.