Senat zobowiązał komisje: Nadzwyczajną ds. Klimatu, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska do wypracowania wspólnego sprawozdania dotyczącego ustawy o elektrowniach szczytowo-pompowych, bo wcześniej ich członkowie złożyli odmienne wnioski. Ustawa ma przyśpieszyć proces inwestycyjny dla takie elektrowni.

W środę Senat zajmował się ustawą w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Jest ona tzw. specustawą, która ma usprawnić budowę takich obiektów, by mogły być wykorzystywane jako magazyny energii. Mają one zapewnić poprawę bezpieczeństwa energetycznego, dzięki zwiększeniu możliwości magazynowania energii w polskim systemie elektro-energetycznym i stabilizacji działania odnawialnych źródeł energii.

W związku z tym, że senackie komisje - Nadzwyczajna ds. Klimatu i Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska, które procedowały ustawę, wystąpiły z odmiennymi wnioskami, Senat zobowiązał je do wypracowania wspólnego sprawozdania.

We wtorek senacka nadzwyczajna komisja ds. klimatu jednogłośnie odrzuciła ustawę w zakresie elektrowni szczytowo - pompowych. Wcześniej wniesiono do niej jedną poprawkę legislacyjną. Senator sprawozdawca z KO z Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu Alicja Chybicka poinformowała w środę, że senatorowie swoje stanowisko umotywowali tym, że specustawa, "ma iść na skróty", a obowiązujące prawo jest wystarczające do tego, by takie elektrownie realizować w sposób korzystniejszy dla osób, które mieszkają na terenach takich inwestycji.

Senator PiS Wojciech Piecha z ramienia senackiej komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poinformował w środę z kolei, że "komisja wnosi, aby przyjąć tę ustawę, aby można było zwiększyć potencjał magazynów energii w Polsce". Piecha wskazał, że obecnie w Polsce funkcjonuje 6 elektrowni szczytowo-pompowych. Całkowita ich moc to 1765 MW. Dodał, że w najbliższym czasie mają powstać 4 kolejne takie elektrownie, wśród nich jedna na Bystrzycy - Elektrownia Młoty o mocy 750 MW.

Senator podkreślał, że zbiorniki wodne, które powstaną przy elektrowniach szczytowo - pompowych zapewnią także ochronę przeciwpowodziową, zwiększą też retencję i pomogą łagodzić suszę.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Trzeciakowska-Łukaszewska przekonywała senatorów, że dzięki elektrowniom szczytowo - pompowym można uniknąć blackout'u. "Zachęcam żeby rozważyć stanowisko, bo to jedyny magazyn energii, który działa. Pozostałe technologie są na etapie badań. Elektrownia szczytowo-pompowa nie traci swojej sprawności w porównaniu z magazynem energii opartym na technologii litowo - jonowej" - mówiła wiceminister. "Proszę, żeby patrzeć na tę ustawę, jako element większej strategii transformacji energetycznej Polski" - dodała

Ustawa przewiduje, że do 30 czerwca 2024 r. planowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych spełniają wymagania Rozporządzenia Rady UE 2022/2577 i stanowią realizację nadrzędnego celu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu. Unijne rozporządzenie ma na celu przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ESP ma być wydawana bez względu na istnienie bądź nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakłada się, że z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, nieruchomości w niej określone przechodzą na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem, a następnie będą oddawane w użytkowanie wieczyste inwestorowi. Wszystkie te rozwiązania mają przyspieszyć proces budowy ESP.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej ESP będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie podstawą do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.

Inwestorami budującymi ESP będą mogły być wyłącznie spółki Skarbu Państwa, spółki z ich grup kapitałowych, spółki samorządowe lub Wody Polskie.

W ustawie znalazły się także przepisy, które wyłączają obowiązek przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w przypadku wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacjach OZE będących własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej. W przypadku przekazania takiego odpisu na Fundusz, będzie on zwrócony.

Obecnie w Polsce działa sześć głównych ESP: Elektrownia Żarnowiec o mocy 716 MW, Elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce o mocy 200 MW, Elektrownia Żydowo o mocy 167 MW, Elektrownia Niedzica o mocy 92 MW oraz Elektrownia Dychów o mocy 90 MW.