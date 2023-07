Biznes i technologie

Senat: ustawa poszerzająca grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków wraca do komisji

Autor: PAP

Data: 27-07-2023, 07:27

Ustawa poszerzająca grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat została w środę ponownie skierowana do senackiej komisji zdrowia w związku ze zgłoszonymi poprawkami.