Senat za niewprowadzeniem poprawek do ustawy obniżającej VAT

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziała się we wtorek za niewprowadzaniem poprawek do nowelizacji ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Autor: PAP

Data: 18-01-2022, 16:53

Senat za niewprowadzeniem poprawek do ustawy obniżającej VAT, fot. shutterstock

Senacka komisja zajmowała się we wtorek ustawą będącą elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, która ma wejść w życie 1 lutego br.

Członkowie komisji jednogłośnie zarekomendowali we wtorek niewprowadzanie poprawek do ustawy na tym etapie prac, jednak według zapowiedzi poprawki mogą zostać zaproponowane podczas posiedzenia plenarnego Senatu.

Wątpliwości co do przepisów nowelizacji zgłaszał podczas dyskusji m.in. senacki legislator, który kwestionował m.in. bardzo krótkie vacatio legis oraz zgodność przepisów z prawem unijnym.

Odnosząc się do obu tych kwestii, wiceminister finansów Mariusz Gojny ocenił, że ustawa zawiera dobre zmiany, powołał się także na przejściowy i wyjątkowy charakter przepisów. Przedstawiciele rządu podkreślali też, że autorami przepisów są posłowie. Jak zauważyli, w 2021 r. Ministerstwo Finansów wystosowało "kilka pism do Komisji Europejskiej z szerokim uzasadnieniem antyinflacyjnym, z wnioskami o zgodę na nadzwyczajne działanie przez okres przejściowy", zaznaczając, iż według ustawy obniżone stawki VAT mają obowiązywać do końca lipca br. "My oczywiście rozmawiamy z KE w tym zakresie" - wskazywali.

Zerowy VAT na żywność od 1 lutego

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z nią do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Obniżka VAT z 8 proc. do zera

W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.