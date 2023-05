Senat poparł w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która ma na celu lepsze wykrywanie i zwalczanie oszustw VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia. Zakłada, że dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 95 senatorów, nikt nie głosował za ani nie wstrzymał się od głosu.

Nowym obowiązkiem mają być objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Dane będą udostępniane drogą elektroniczną szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a następnie do unijnego systemu informatycznym CESOP.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że wgląd i możliwość korzystania przez administracje skarbowe państw UE z danych o płatnościach przyczyni się do uszczelnienia poboru VAT i poprawy sytuacji uczciwych podatników, co powinno mieć wpływ na wspólny rynek. "Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP), do którego państwa członkowskie będą przekazywać dane na temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych, zapewni administracji podatkowej państw członkowskich dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT w transgranicznym handlu elektronicznym" - podano.

Przepisy zostaną teraz skierowane do podpisu prezydenta.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.