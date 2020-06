Senat za rozszerzoną pomocą publiczną dla firm zagrożonych pandemią

Senat podjął uchwałę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Za ustawą z poprawkami głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za.

Senatorowie przyjęli w sumie 45 poprawek - w większości o charakterze precyzującym, które bez głosu sprzeciwu zaaprobowała we wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Jedna z najistotniejszych poprawek wiąże się z dodaniem do ustawy artykułu, który - jak tłumaczył wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha (PiS) - dotyczy umożliwienia dofinansowania zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19. "Tę pomoc będzie można pozyskiwać do 31 grudnia 2021 r." - wyjaśnił.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że rocznie od 140 do 240 firm skorzysta z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tzw. Polityką Nowej Szansy. Wiceszef resortu rozwoju Krzysztof Mazur wskazał podczas senackich prac nad nowymi rozwiązaniami, że średni koszt pomocy - w zależności od wielkości firmy i od głębokości interwencji - jest szacowany na 0,5 mln - 1 mln zł.

Jak tłumaczył wiceszef MR, jest to wsparcie uzgodnione z resortem finansów w ramach wytycznych KE. "Obok tego została we wtorek przyjęta przez senacką komisję poprawka, na mocy której ten mechanizm może być dofinansowany z funduszu COVID-19. W zależności od zapotrzebowania będzie więc możliwość zwiększania tej kwoty do końca 2021 r." - mówił w środę w Senacie.

Z instrumentów, jak wskazał, będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a środki nie będą się sumować z tymi, które firmy mogą pozyskać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej PFR.

Operatorem Polityki Nowej Szansy, jak wskazał, będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, i to ona będzie decydowała zarówno o środkach, jak i akceptowała plany restrukturyzacyjne i pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.