Senat w piątek opowiedział się za ustawą o Agencji Mienia Wojskowego, która nowelizuje także przepisy ustawy o obronie Ojczyzny; senatorowie wprowadzili do niej cztery poprawki.

Na mocy ustawy Agencja będzie mogła zakupić sprzęt wojskowy i usługi z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP oraz prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Wprowadzone rozwiązania mają pozwolić ponadto na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.

Za ustawą wraz z poprawkami o charakterze doprecyzowującym opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.

Ustawa została przyjęta przez Sejm na początku lipca. Jak wskazywało w trakcie prac nad ustawą MON, celem nowych przepisów ma być umożliwienie Agencji Mienia Wojskowego efektywniejszej realizacji ustawowych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nowelizacja umożliwi zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Nowe rozwiązania mają pozwolić też na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego pod koniec maja. W komunikacie, po posiedzeniu rządu, wskazano wówczas, że "nowe przepisy wyraźnie oddzielają możliwość prowadzenia przez AMW działalności gospodarczej, wynikającej z potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, od zadań dotyczących gospodarowania i obrotu mieniem, realizowanych przez Agencję".

Jak wymieniono, wyeliminuje to wątpliwości związane z charakterem czynności, które podejmuje Agencja w ramach gospodarki nieruchomościami. "Dotyczy to także statusu samej Agencji w obrocie prawnym, jako podatnika podatku od nieruchomości" - wskazano.

AMW, jak czytamy, będzie mogła prowadzić inwestycje na terenach wojskowych przy pomocy spółek i towarzystw budownictwa społecznego, utworzonych przez Agencję, będzie mogła partycypować w kosztach budowanych w ten sposób lokali mieszkalnych, a rozwiązanie pozwoli AMW także pozyskiwać mieszkania w celu zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

Ponadto rozszerzony zostanie katalog osób, które będą uprawione do odpłatnego zakwaterowania w internatach albo kwaterach internatowych i wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą uatrakcyjnić zasady pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Jak czytamy, ograniczony zostanie wzrost w opłatach za lokale mieszkalne zajmowane m.in. przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych czy wdowy po żołnierzach, przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie możliwość uwzględnienia dodatkowo szczególnego znaczenia garnizonu dla obronności kraju, a żołnierzom, którzy są uprawnieni do bezpłatnego zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej, nie będą naliczane opłaty za tzw. nadmetraż (do czasu wskazania miejsca zgodnego z przysługującymi uprawnieniami).

W przyjętej przez Sejm ustawie znalazły się również przepisy nowelizujące obowiązującą od kwietnia 2022 r. ustawę o obronie Ojczyzny. W przepisach tych zawarto m.in. skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania żołnierzy na wyższy stopień wojskowy. Zamiast aktualnie obowiązującego 3-letniego stażu służby w stopniu wojskowym możliwe ma być mianowanie na wyższy stopień po 12 miesiącach od poprzedniego mianowania w korpusie szeregowych i podoficerów młodszych, a w korpusie oficerów młodszych (porucznicy, kapitanowie) - po upływie 2 lat od mianowania.

Dla pozostałych korpusów - korpusu podoficerów starszych (chorąży) i oficerów starszych (major, pułkownik) oraz generałów, proponuje się zachowanie dotychczasowych zasad mianowania. "Zmiany te mają na celu przyspieszenie osadzania wyższych wakujących stanowisk służbowych, a na zwolnione przez tych żołnierzy stanowiska służbowe, które są najniższymi w korpusach, powołuje się do służby wojskowej osoby cywilne" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Zmiany dotyczą też przysługującego żołnierzom zawodowym tzw. świadczenia motywacyjnego. Propozycje zmian doprecyzowują, że świadczenie należy się żołnierzom wtedy, gdy żołnierz przebywa na urlopach: szkoleniowym, zdrowotnym oraz aklimatyzacyjnym - obecnie przepisach ujęty jest tylko urlop wypoczynkowy i odbieranie wolnego za nadgodziny.

Ponadto zapis ustawy zakładają, że minister obrony narodowej będzie mógł na określony czas przyznać każdemu żołnierzowi, bez względu na staż służby, dodatkowe świadczenie motywacyjne.

Zawarte w ustawie przepisy doprecyzowują również zasady rekrutacji do dobrowolnej służby wojskowej, m.in. w kwestii wstępnych badań lekarskich. Obecnie ochotników do służby wojskowej na badania kieruje szef wojskowego centrum rekrutacji. Po zmianach do komisji lekarskiej będzie kierował żołnierza dowódca jednostki wojskowej.

Zmiany dotyczą też postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe, a konkretniej - badań lekarskich kandydatów. Propozycje zakładają, że komisja będzie jednocześnie orzekać o zdolności kandydata do zarówno dobrowolnej, jak i zawodowej służby. W myśl obecnych przepisów żołnierze, którzy studiują na uczelni wojskowej, na pierwszym roku nauki są żołnierzami dobrowolnej służby, natomiast na kolejnych latach pełnią służbę zawodową.

W uchwalonych przez Sejm przepisach znalazły się również dotyczące kwalifikacji wojskowej. Jedna z nich zakłada zwolnienie z obowiązku stawienia się do kwalifikacji osób uznanych za trwale niezdolne do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto, zmiany dotyczą również możliwości zmiany przyznanej na kwalifikacji kategorii zdrowotnej.

Obecnie osoby z kategorią D (niezdolny do służby wojskowej) oraz E (trwale niezdolny do służby wojskowej) nie mają możliwości ich zmiany. Gdy przepisy wejdą w życie, możliwe będzie zamienienie kategorii zdrowia D na A (zdolny do służby wojskowej). Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie zdolności do pełnienia służby osobom, u których nastąpiła poprawa stanu zdrowia (np. w wyniku zastosowania w leczeniu nowych technologii medycznych).

W noweli zawarto również nowe przepisy dotyczące zasad ubiegania się o powołanie do służby zawodowej dla żołnierzy WOT i żołnierzy aktywnej rezerwy. Chętni na wstąpienie do służby zawodowej muszą mieć obecnie dwuletni staż; w myśl nowych przepisów do tego stażu będzie można doliczyć np. dobrowolną.

Według obowiązujących przepisów mogą oni ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej po dwuletnim okresie odpowiednio: służby w WOT lub aktywnej rezerwy. Nowe regulacje przewidują, że do dwuletniego stażu będzie można doliczyć nie tylko służbę terytorialną czy AR, lecz także inne rodzaje służby, np. dobrowolną. "Zmiana jest podyktowana potrzebą zabezpieczenia zasobu rezerw osobowych, w tym rezerwy aktywnej, z drugiej strony potrzebą dążenia do poszerzenia grupy kandydatów do zawodowej służby wojskowej o doświadczonych i przeszkolonych żołnierzy, którzy będą mogli być wykorzystani jako uzupełnienie ukompletowania priorytetowych jednostek wojskowych w zmiennej sytuacji geopolitycznej naszego obszaru, a tym samym zwiększenie potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP" - uzasadnia MON.

Nowelizacja ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw została 13 lipca uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.