Senat zajmie się ustawą obniżającą VAT na żywność

W czwartek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie Senatu; w porządku obrad są między innymi ustawy: o ochronie odbiorców gazu i zamrażająca stawki taryf w roku 2022 oraz o obniżeniu VAT na żywność, paliwa i energię.

Autor: PAP

Data: 20-01-2022, 11:59

Senat zajmie się też nowelą ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność / fot. PTWP

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w związku z sytuacją pandemiczną zdecydował o tym, że posiedzenie odbędzie się w formule hybrydowej i zostało wydłużone o jeden dzień - 4 lutego. Tego dnia izba ma zająć się zmianami w Prawie oświatowym; głosowania nad pozostałymi punktami mają się odbyć w pierwszej części posiedzenia.

W porządku obrad Senatu m.in. ustawa o ochronie odbiorców gazu

Uchwalona przez Sejm w końcu ubiegłego tygodnia ustawa o ochronie odbiorców gazu wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie zakłada ona objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność

Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego. Obniżone stawki VAT mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.