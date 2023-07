Biznes i technologie

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Autor: PAP

Data: 14-07-2023, 00:13

Zwiększenie dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 zł do 5 zł lub, w przypadku związków powiatowo–gminnych, do 6 zł do jednego wozokilometra - zakłada jedna z zaproponowanych w piątek przez Senat poprawki do nowelizacji o publicznym transporcie zbiorowym.