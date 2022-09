Senat zaproponował poprawki do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry

Autor: PAP

Data: 07-09-2022, 17:39

Senat zaproponował w środę kilka poprawek do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry. Jedna ze zmian zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł nie będzie jednorazowe, ale obejmie trzy kolejne miesiące.

Senat zaproponował kilka poprawek do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry/ fot. PAP

Ustawa, nad którą dyskutowano na posiedzeniu plenarnym przewiduje m.in., że na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na pracownika będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała w środę w Senacie, że Sejm przyjął ustawę 2 września. "W ustawie, którą przedstawiliśmy przede wszystkim zależy nam na tym, aby wsparcie trafiło do nich jak najszybciej" - podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że ustawa przewiduje też przedłużenie Bonu Turystycznego. "Nie wszystkie aktywne bony zostały uruchomione. Wsparcie to było skierowane do branży turystycznej i do polskich rodzin. Dlatego wydłużamy do końca marca 2023 r. możliwość ich wykorzystania" - powiedziała Maląg.

Dłuższa pomoc dla przedsiębiorców znad Odry

Senator Jolanta Hibner (KO) zaproponowała poprawki, zakładające m.in. wydłużenie do trzech miesięcy czasu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie.

Zaproponowała też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca musi wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie w związku z zatruciem Odry?

Wniosek będzie trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wypłaci ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

W ocenie skutków regulacji projektu ustawy podano, że liczba ubezpieczonych w ZUS w wybranych 19 podklasach PKD w powiatach nadodrzańskich pod koniec lipca 2022 r. wyniosła 68 446 osób. Jeśli wszystkie te firmy byłyby uprawnione do świadczenia, miesięczny koszt jego wypłaty wyniósłby około 206 mln zł. W OSR zaznaczono, że faktyczna wypłata uzależniona będzie od zanotowanego spadku przychodów. Dlatego przy założeniu, że ze świadczenia skorzysta 40 proc. firm, koszt wypłaty tych środków wyniesie ok. 82 mln zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.