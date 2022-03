Sfermentowane odpady sojowe mogą pomóc zwalczać otyłość

Sfermentowane odpady sojowe, czyli tzw. okara, mogą poprawiać metabolizm tłuszczów i łagodzić skutki otyłości spowodowanej dietą - odkryli naukowcy z Japonii i Singapuru. O wynikach swoich ustaleń poinformowali za pośrednictwem czasopisma „Metabolites”.

Autor: PAP

Data: 25-03-2022, 08:10

Sfermentowane odpady sojowe, czyli tzw. okara, mogą poprawiać metabolizm tłuszczów i łagodzić skutki otyłości / fot. unsplash

Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze (NTU) i Uniwersytetu Waseda w Japonii przeprowadził trzytygodniowy eksperyment, który wykazał, że myszy karmione dietą wysokotłuszczową, wzbogacaną sfermentowaną okarą, przybierały na masie mniej, były mniej otłuszczone i miały niższy poziom cholesterolu we krwi w porównaniu do myszy na wysokotłuszczowej diecie bez okary.

Co to jest okara i jak powstaje?

Każdego roku na świecie powstaje 14 milionów ton okary. Jest to produkt uboczny obróbki mleka sojowego w czasie wytwarzania tofu. Okara jest niskokaloryczna, bogata w błonnik, potas, wapń i niacynę. Ponieważ jest odpadem, jej produkcja nie wymaga żadnych nakładów finansowych.

Autorzy badania przypominają, że już prawie jedna trzecia światowej populacji cierpi na nadwagę lub otyłość, dlatego wykorzystanie łatwo dostępnej i taniej okary do walki z tymi przypadłościami jest odkryciem niezwykle istotnym. "Rozwiązując problem marnowania żywności jednocześnie zmniejszylibyśmy problem otyłości" - piszą.

"Korzystając z procesu podobnego do tego, który jest używany do produkcji miso i sosu sojowego, sfermentowaliśmy okarę i nakarmiliśmy nią myszy będące na diecie wysokotłuszczowej. Trzy tygodnie później odkryliśmy, że myszy te przybrały na wadze mniej niż zwierzęta na diecie wysokotłuszczowej, ale bez okary. Myszy karmione okarą miały również mniej tłuszczu trzewnego i podskórnego oraz niższy poziom cholesterolu" - opowiada dr Ken Lee, współautor artykułu.

"Nasze odkrycia sugerują więc, że sfermentowana okara może pomóc łagodzić szkodliwe skutki diety wysokotłuszczowej i potencjalnie można by ją włączyć do diety otyłych pacjentów, którym trudno jest dokonać natychmiastowych zmian w stylu życia" - dodaje naukowiec.

Zespół badawczy z NTU i Waseda fermentował okarę zebraną od singapurskiego producenta tofu przy użyciu metod tradycyjnie stosowanych w krajach azjatyckich do wytwarzania innych sfermentowanych produktów spożywczych z soi, takich jak miso, sos sojowy i tempeh.

Okara vs. otyłość

Do okary dodano więc mieszankę Aspergillus oryzae i Aspergillus sojae, czyli typowych grzybów używanych do produkcji ww. żywności, i pozostawiono ją w ciemności, w temperaturze 25 st. C, na cztery dni.

Naukowcy wyjaśniają, że osiągnięta w ten sposób poprawa profilu odżywczego okary zwiększa jej potencjał jako pożądanego składnika w diecie człowieka.

"Taka sfermentowana okara znacznie lepszej hamuje przyrost masy ciała i skuteczniej poprawia nieprawidłowy metabolizm lipidów u myszy" - wyjaśnia współautor publikacji prof. Shigenobu Shibata.

Dalsze analizy wykazały, że w porównaniu do czystej okary jej sfermentowana wersja ma więcej białka oraz wyższą zawartość fenoli, co wskazuje na jej lepsze właściwości przeciwutleniające. Ma też mniej nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego.

"Podsumowując: nasze odkrycia wskazują, że sfermentowana okara może hamować otyłość wywołaną dietą" - podkreślają autorzy publikacji.

Wcześniej ten sam zespół naukowców wykazał, że sfermentowana okara może być pomocna w obniżeniu poziomu cukru we krwi.