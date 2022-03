„Siemianowice dla Ukrainy”: Zwracamy się z apelem o wsparcie. Potrzeba żywności!

- Najpilniejszą rzeczą jest zbudowanie skutecznego systemu bieżących dostaw żywności. Każda jednorazowa pomoc będzie dla nas i osób potrzebujących bardzo cenna. Jednak już teraz prosimy o rozważenie możliwości cyklicznego wsparcia - alarmuje Stowarzyszenie „Siemianowice dla Ukrainy”.







Data: 29-03-2022, 15:28

Stowarzyszenie „Siemianowice dla Ukrainy”: Zwracamy się z apelem i prośbą o wsparcie. Potrzeba żywności!/fot. Facebook

ZAPRASZAMY do kontaktu z inicjatorami akcji: siemianowicedlaukrainy.pl

- Od wielu tygodni jesteśmy świadkami nieuzasadnionej i zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę. Każdego dnia szerokim strumieniem płyną do nas informacje o wzbierającej fali ludzkiego cierpienia i bezsensownych tragedii. Dla naszych ukraińskich sąsiadów, a przede wszystkim kobiet, matek i dzieci, jedynym ratunkiem jest ucieczka przed bezwzględnym oprawcą. Ucieczka w pośpiechu, przerażeniu i z dobytkiem, które same mogą unieść - informują założyciele Stowarzyszenia „Siemianowice dla Ukrainy”.

- W pierwszych dniach wojny my, trójka przyjaciół, postanowiliśmy zorganizować pomoc dla pierwszych rodzin uchodźców wojennych. Pod nazwą Siemianowice dla Ukrainy zorganizowaliśmy sprawnie funkcjonujący magazyn z darmowymi produktami pierwszej potrzeby dla uchodźców wojennych. W ciągu kilku dni okazało się, że skala niezbędnej pomocy jest dalece większa, niż przewidywaliśmy. Bezinteresowne zaangażowanie wielu mieszkańców naszego miasta, znajomych i przyjaciół oraz okolicznych firm, napędzało nas każdego dnia. Uruchomiliśmy falę wielkodusznej pomocy, której nie chcemy, ale też i nie możemy zatrzymać. Po dwóch tygodniach do współpracy zaprosiliśmy firmę Eco-Team, która przekazała nam bezpłatnie halę o powierzchni 2000 mkw, niezbędne wyposażenie i zaplecze logistyczne. Do naszego zespołu dołączyło ponad 100 wolontariuszy, a liczba osób prywatnych, które każdego dnia pomagają przynosząc dary, jest trudna do policzenia. Aby móc działać na szerszą skalę założyliśmy stowarzyszenie „Siemianowice dla Ukrainy”. Nasz profil w mediach społecznościowych śledzi już ponad 8000 osób, czyli odpowiednik 12% mieszkańców Siemianowic Śląskich. Obecnie każdego dnia nasz punkt odwiedza ponad 100 rodzin z dziećmi. W weekendy ta liczba jest dwukrotnie większa. Chcemy być bardzo transparentni względem naszych darczyńców, dlatego pomoc, której udzielamy, jest dokładnie ewidencjonowana. Każdy potrzebujący przed wejściem na halę wypełnia formularz potrzeb, na podstawie którego nasi wolontariusze udzielają wsparcia. W ciągu jednego dnia pomagamy ponad 400 osobom. Wartość pomocy, której udzielamy szacujemy na blisko 500 000 zł tygodniowo. Szybko okazało się, że nasz punkt i nasze działania mają szerszy wymiar. Przychodzą do nas osoby potrzebujące z wielu miast śląskiej aglomeracji. Każdego dnia mierzymy się z coraz większą skalą potrzeb - informują założyciele Stowarzyszenia.

"Jesteśmy ogromnie zbudowani energią i dobrocią otaczających nas osób. To nas motywuje i napędza do dalszego działania. Jednak mamy pewność, że długofalowo nie możemy bazować wyłącznie na wsparciu osób prywatnych. Każdy, nawet najszlachetniejszy zryw, z czasem traci impet. Za wszelką otrzymaną pomoc jesteśmy bezkreśnie wdzięczni. Mamy również świadomość, ze w wielu przypadkach nasi darczyńcy działają u kresu swoich możliwości finansowych.- dodają."

- Po drugiej stronie mamy ludzi w potrzebie. Ludzi doświadczonych traumą wojny, rozstania, niepewności. Kobiety i dzieci zagubione, przerażone, często bezradne, a przede wszystkim głodne. Mamy wewnętrzne przekonanie, że nie możemy tych osób zawieść. Serce nam pęka, gdy przed otwarciem magazynu, bez względu na pogodę, czeka na nas kilkadziesiąt osób proszących o jedzenie. Dzieje się tak każdego dnia. Nie godzimy się z takim światem i chcemy na swój sposób go zmieniać - przyznają.

- Obecnie stoimy przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim jest ciągłość dostaw produktów. Otrzymujemy wiele darów każdego dnia. Przyjeżdżają do nas transporty również z zagranicy. Przyjmujemy je z ogromną radością. Niestety często brakuje nam podstawowych produktów żywnościowych. Rozmawiamy z osobami, które do nas przychodzą. Znamy ich historie. Wiemy, że wielu z nich przychodzi po podstawowe produkty żywnościowe, higieniczne czy środki czystości. Jesteśmy jednak pełni obaw o kolejne dni. W zaskakujący dla nas sposób informacje o siemianowickim punkcie rozchodzą się w całym regionie. Każdego dnia napływają kolejne osoby potrzebujące pomocy i wiemy, że sami, bez wsparcia dużych podmiotów, bez wsparcia biznesu, nie damy rady.

- Nasze działania to kropla w morzu potrzeb. Wiemy, że to, co dajemy to jedynie środek przetrwania, choć wierzymy, że w części przywracamy wiarę w człowieczeństwo i dajemy namiastkę nadziei na dobre jutro. Wierzymy, że wojnie przyjdzie kres, a zbrodniarze zostaną rozliczeni. Dziś skupiamy się na tym, by nakarmić i wspomóc tych, którzy przed tym terrorem uciekają - dodają.

Zwracamy się z apelem i prośbą o wsparcie. Najpilniejszą rzeczą w naszej ocenie jest zbudowanie skutecznego systemu bieżących dostaw żywności. Każda jednorazowa pomoc będzie dla nas i osób potrzebujących bardzo cenna. Jednak już teraz prosimy o rozważenie możliwości cyklicznego wsparcia - apelują założyciele Stowarzyszenie „Siemianowice dla Ukrainy”.

Zapewniają: Podejmiemy każdą rozmowę. Zapraszamy Was do magazynu, poznajcie nas i ludzi, którzy pozwalają nam pomagać. Zaglądajcie na naszą grupę w serwisie Facebook, która ze względu na permanentny brak czasu jest obecnie naszym głównym kanałem komunikacji. Bądźcie z nami i pomóżcie nam pomagać. Liczymy na Państwa, osoby odwiedzające nasz punkt liczą na Państwa. Stwórzmy razem cząstkę lepszego świata.

Beata Kaszubowska, Grzegorz Kaszubowski i Maciej Rutkowski - to założyciele Stowarzyszenie „Siemianowice dla Ukrainy”.

Trwa również zbiórka pieniędzy dla potrzebujących

