Silny eksport żywności w pandemii

Polska w pandemii umocniła pozycję eksportera żywności

Wartość sprzedaży produktów spożywczych sięgnęła w 2020 r. 34 mld euro

W 2020 r. żywność z Polski trafiała przede wszystkim na rynek unijny

Do krajów trzecich trafiła żywność o wartości 6,8 mld euro (wzrost o 17 proc. r/r)

W grupie coraz istotniejszych importerów polskich towarów rolno-spożywczych są: Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Algieria, Chiny, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Izrael czy Wietnam

W pierwszych tygodniach pandemii zwiększył się popyt na: makarony, kasze, mąkę, suszone owoce, ale też proszek do pieczenia czy drożdże. Odbiorcy w krajach unijnych zgłaszali zapotrzebowanie na produkty głęboko zamrożone (np. ryby, warzywa i owoce, pieczywo) i paczkowane

Rośnie popyt na produkty wytwarzane w sposób ekologiczny, produkty pochodzenia roślinnego (np. na bazie białka roślinnego) oraz produkty, których składniki wzmacniają odporność

Portalspozywczy.pl: Jak trwająca już ponad rok pandemia wpłynęła na eksport polskich produktów spożywczych? Czy ten kryzys zmienił naszą pozycję na arenie międzynarodowej?

Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu PAIH: Jeśli cofniemy się pamięcią kilkanaście miesięcy wstecz i przypomnimy sobie pierwsze doniesienia o rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, która w pewnym momencie doprowadziła do „zatrzymania się” globalnej gospodarki i „zamrożenia” życia społecznego, to myślę, że nikt nie przypuszczał wtedy, że w całym 2020 r. polska branża rolno-spożywcza ma szansę pobić rekordowy wynik sprzedaży z 2019 r., który wyniósł 31,4 mld euro. A jednak kolejne, miesięczne odczyty dotyczące eksportu towarów rolno- spożywczych dostarczały coraz więcej optymizmu. Okazało się bowiem, że pomimo obostrzeń wprowadzanych w gospodarce, utrudnień w transporcie towarów, gwałtownych zmian po stronie popytu, silne przewagi konkurencyjne, w tym m.in. dogodne warunki klimatyczne, wciąż atrakcyjne koszty pracy czy wysoka jakość produktów pozwoliły Polsce umocnić pozycję eksportera netto żywności. Wartość sprzedaży produktów spożywczych sięgnęła ostatecznie w 2020 r. 34 mld euro. Polska należy dziś do grupy największych na świecie dostawców w wielu kategoriach produktów, np. nabiału, przetworów mięsnych oraz niektórych owoców i warzyw. Wydaje się, że utrzymanie tak pozytywnego trendu wzrostowego eksportu pozwoli Polsce na awans z drugiej do pierwszej dziesiątki największych dostawców żywności na świecie do 2030 r.

Które rynki okazały się najbardziej perspektywiczne w tym okresie?

W 2020 r., wzorem lat poprzednich, żywność z Polski trafiała przede wszystkim na rynek unijny, który odpowiadał za około 80% całkowitej wartości sprzedaży polskich produktów. Z uwagą należy przyglądać się jednak postępującej dywersyfikacji geograficznej rynków zbytu. W minionym roku do krajów trzecich trafiła żywność o wartości 6,8 mld euro (wzrost o 17 proc. r/r). W grupie coraz istotniejszych importerów polskich towarów rolno-spożywczych znajdują się Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Algieria, Chiny, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Izrael czy Wietnam.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu m.in. poprzez intensyfikacje działań eksportowych na rynkach pozaunijnych należy do najważniejszych zadań stojących przed polską branżą spożywczą. Dużej szansy na zwiększanie sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych należy upatrywać w grupie krajów importerów netto żywności, zlokalizowanych przede wszystkim w Afryce oraz w Azji. Warto wymienić m.in. Kazachstan, Mongolię, Japonię, Filipiny, państwa położone w Zatoce Perskiej, Egipt, Nigerię, Mozambik czy Angolę. Należy zwrócić jednak także uwagę na grupę europejskich krajów zaliczanych do grupy importerów netto – na przykład na Wielką Brytanię, Szwecję czy Finlandię.

Na których rynkach eksport i inwestycje okazały się najbardziej utrudnione? Jak sobie z tym radziliście?

Myślę, że w pierwszych miesiącach trwania pandemii eksport żywności był utrudniony niezależnie od kierunku geograficznego. W krótkim okresie pojawiło się wiele wąskich gardeł, np. w transporcie transgranicznym towarów na skutek wprowadzonych obostrzeń w postaci obowiązku poddania się kwarantannie przez pracowników firm logistycznych czy marynarzy. W pewnym momencie okazało się również, że dostępność kontenerów drastycznie spadła (gros z nich utknęło w chińskich portach), co znacznie wywindowało koszty transportu. Również eksporterzy towarów szybko psujących się i wrażliwych odczuli ograniczoną liczbę połączeń samolotowych. Poważnym wyzwaniem stały się także nasilające się tendencje protekcjonistyczne na niektórych rynkach.

Chcąc wesprzeć działania eksportowe polskich firm, już w pierwszych tygodniach pandemii uruchomiliśmy narzędzie w postaci mapy rynków, za pomocą którego przekazywaliśmy i dalej przekazujemy przedsiębiorcom informacje z pierwszej ręki o tym, co się dzieje na rynkach, na których działają nasze Zagraniczne Biura Handlowe. Sygnalizujemy problemy w transporcie towarów, wskazujemy, których kategorii produktów poszukują lokalni dystrybutorzy, informujemy o pojawiających się niszach rynkowych, piszemy o aktualnych trendach żywieniowych.

W poprzednim roku dzięki wsparciu PAIH, pomimo wszelkiego rodzaju ograniczeń, polscy producenci żywności podpisali kilkanaście ciekawych kontraktów eksportowych z partnerami m.in. w Maroko, Chinach, Wietnamie czy Singapurze.

Jakie polskie produkty spożywcze były najbardziej poszukiwane w początkowym czasie pandemii? Jakie są teraz?

W pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii konsumenci zdecydowanie poszukiwali produktów z długim terminem przydatności do spożycia. Zauważyliśmy zwiększony popyt na makarony, kasze, mąkę, suszone owoce, ale również produkty takie jak proszek do pieczenia czy drożdże. Odbiorcy w krajach unijnych zgłaszali zapotrzebowanie na produkty głęboko zamrożone (np. ryby, warzywa i owoce, pieczywo) i paczkowane. Na poziomie rządów poszczególnych państw pojawiły się zakupy uzupełniające rezerwy strategiczne np. w zakresie zbóż.

Obserwując trendy żywieniowe oraz zachowania konsumenckie w różnych częściach świata, można śmiało powiedzieć, że produkty wytwarzane w sposób ekologiczny, produkty pochodzenia roślinnego (np. na bazie białka roślinnego) czy wreszcie produkty, których składniki wzmacniają odporność, a przede wszystkim te, których wytwarzanie spełnia najwyższe standardy z zakresu ochrony środowiska, a więc m.in. wykazuje minimalny udział śladu węglowego w procesie produkcji i dystrybucji żywności, będą cieszyły się szczególnym uznaniem wśród odbiorców, którzy będą poszukiwali w tym zakresie marek godnych zaufania.

