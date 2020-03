Skala obniżek cen paliw będzie mniejsza - BM Reflex

"Ceny benzyny są najniższe od sierpnia 2017 roku, oleju napędowego od marca 2018, a ceny autogazu na obecnym poziomie mieliśmy po raz ostatni w listopadzie 2019 roku. Tak gwałtowne obniżki cen w hurcie dają dużą szansę na pogłębienie spadków cen na stacjach w kolejnych dniach, jednak skala obniżek będzie już prawdopodobnie dużo mniejsza" - napisali analitycy.



"Odbicie na rynku ropy naftowej i osłabienie złotego spowodują odbicie cen hurtowych na rynku krajowym, co może ograniczać skłonność do głębokich korekt na stacjach w dół. Nie mniej póki co nie ma jednak zagrożenia wzrostem cen detalicznych" - dodali.



Zmiana cen w okresie od 21.03.19 do 19.03.20 w PLN/litr i w proc.