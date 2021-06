Skanska zbuduje Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych SGGW

Skanska i SGGW podpisały umowę na realizację Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Pracownicy nowopowstałego Centrum będą prowadzić badania nad żywieniem i jego wpływem na zdrowi i edukować społeczeństwo.

Skanska wybuduje Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych SGGW/ fot. SGGW

- Cieszę się, że nasze szerokie doświadczenie w realizacji obiektów naukowo-dydaktycznych zaowocowało współpracą z SGGW i kolejną realizacją Skanska zgodną z naszą misją budowania z korzyścią dla społeczeństwa. Dzięki Innowacyjnemu Centrum Nauk Żywieniowych wzrośnie świadomość i wiedza społeczna w zakresie tak istotnego tematu jak odżywianie, które ma ogromny wpływ na zdrowie, kondycję i jakość życia nas wszystkich - mówi Maciej Kiser, dyrektor obszaru Budownictwa Ogólnego Warszawa-Komercyjny, budowlana spółka Skanska.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych SGGW

Prace ruszą na początku lipca 2021 i w ciągu 18 miesięcy wybuduje obiekt laboratoryjno – dydaktyczny wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą. Budynek, wykonany wg projektu warszawskiego biura projektowego Best Building Consultans, charakteryzuje się nowoczesną bryłą, która doskonale wpisze się w otoczenie kampusu SGGW. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych będzie składać się z dwóch części połączonych łącznikiem, podziemnym i nadziemnym, i posiadać będzie łącznie 5 kondygnacji, w tym 1 podziemną i 4 nadziemne. Wartość netto umowy wynosi 60 mln zł netto.



Duże wyzwanie realizacyjne będzie stanowić duża rozpiętość elementów prefabrykowanych i ich montaż, ze względu na ich wagę, kwestie związane z bezpieczeństwem i dostęp do miejsca montażu. Przedsięwzięcie to wymaga opracowania specjalnej metodologii realizacji prac montażowych, uwzględniających wymogi bezpieczeństwa, logistyki oraz zachowanie ciągłości prac na budowie.

Skanska i SGGW - niskoenergetyczne rozwiązania

Na poszczególnych kondygnacjach Innowacyjnego Centrum Żywieniowego, od strony południowej do północnej, znajdzie się 5 tarasów, które wyeksponują walory roślinności na stropodachach. Wewnątrz obiektu, na dziedzińcu, pracownicy i studenci SGGW będą mogli odpoczywać i relaksować się w przerwach między zajęciami. Obiekt będzie wyposażony w ekologiczne i energooszczędne panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne pozyskujące energię na potrzeby budynku.

Po zakończeniu prac, w grudniu 2022 r. Centrum zostanie wyposażone w aparaturę laboratoryjną, która pozwoli na wykonywanie badań na światowym poziomie. W nowym obiekcie będzie zdobywać wiedzę około 500 studentów prowadzonych przez około 50-osobowy zespół dydaktyczny.