Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 25 podpisali w poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele PKP PLK i samorządu wojewódzkiego świętokrzyskiego.

Podpisana przez PLK SA i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego umowa umożliwi ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i elektryfikacji odcinków linii kolejowej z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Inwestycja realizowana jest z rządowego Programu Kolej Plus.

"Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

W ramach przygotowania dokumentacji projektowej o szacunkowej wartości około 40 mln zł linia kolejowa nr 25 zostanie objęta pracami projektowymi, obejmującymi dwa odcinki linii kolejowej pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem oraz Wąsoszem Konieckim a Skarżyskiem-Kamienną, o łącznej długości 58 km. Prace projektowe umożliwią przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przyszłą elektryfikację linii kolejowej nr 25, a tym samy jej obsługę ekologicznymi pociągami elektrycznymi z prędkością do 120 km/h.

"Jest to projekt, który przybliży Skarżysko-Kamienną i Tomaszów Mazowiecki, ale także ułatwi komunikację do Warszawy. Dokumentację projektową wyceniono na 39 milionów złotych. Pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 120 kilometrów na godzinę, a pociągi towarowe z prędkością 80 kilometrów na godzinę. Zakres prac dotyczy przede wszystkim kompleksowej wymiany nawierzchni kolejowej, a także zaprojektowania całkiem nowego systemu sterowania ruchem kolejowym" - poinformował Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dodatkowo PLK SA ze środków krajowych zleci opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Opoczno - Wąsosz Koniecki wraz z nowymi łącznicami, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanej szprychy CPK. Szacowana wartość dokumentacji dla tego odcinka to ok. 150 mln zł. Łącznie na opracowanie dokumentacji projektowej dla linii Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna, w ramach środków Kolej Plus i środków krajowych, przeznaczonych zostanie ok. 200 mln zł.

Podróżni będą mogli korzystać z nowych i zmodernizowanych peronów m.in.: Tomaszów Mazowiecki-Ludwików, a także w Kamieniu, Szadkowicach, Czarnieckiej Górze i Stąporkowie. Dzięki inwestycji z połączenia kolejowego z Kielcami będzie mogło korzystać ok. 180 tys. mieszkańców regionu. Czas przejazdu pociągów regionalnych z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej wyniesie ok. 100 minut.

"Podpisanie tej umowy to przede wszystkim kontynuacja działań, które rozpoczęliśmy w roku 2020. Samorząd województwa łódzkiego i samorząd województwa świętokrzyskiego podpisały wstępne porozumienie na koncepcję modernizacji linii numer 25. Na razie podpisaliśmy jedynie dokumentację projektową także do oddania do użytku linii dwutorowej potrzeba jeszcze cierpliwości" - podkreślił marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Modernizacja linii kolejowej 25 w woj. świętokrzyskim trwa od kilku lat. Podróżni korzystają już ze zmodernizowanej stacji w Skarżysku-Kamiennej i nowego przejścia podziemnego, które ułatwiło dotarcie na perony i przejście na drugą stronę magistrali kolejowej. Z kolei na przełomie tego i przyszłego roku zakończy się modernizacja całego szlaku kolejowego do Sandomierza.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Na jego realizację Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.