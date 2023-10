Wody Polskie ogłosiły przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej i raportu oddziaływania na środowisko zbiornika Bzin w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Ma to być największy akwen w województwie świętokrzyskim, zajmie obszar około 100 hektarów.

"Po wielu latach planistycznych wchodzimy w fazę realizacji inwestycji. Za niecały miesiąc wyłoniona zostanie firma, która opracuje koncepcję programowo-przestrzenną naszego zbiornika. To będzie niebagatelna inwestycja 100 hektarów terenu, otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000, to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, któremu sprostamy" - zapewniał w środę podczas konferencji w Skarżysku-Kamiennej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Planowany termin realizacji opracowania wynosi 16 miesięcy od podpisania umowy. Prace projektowe będą wstępem do budowy wielofunkcyjnego zbiornika w kolejnych latach.

"Mamy zmiany klimatu, szczególnie w miastach mamy do czynienia z powodziami błyskawicznymi. Zbiornik będzie miał funkcję retencyjną, czyli magazynowania wody i przeciwpowodziową - zabezpieczenia mieszkańców nie tylko Skarżyska, ale również mieszkańców miejscowości położonych poniżej. Razem z Polską Grupę Energetyczną rozmawiamy na temat zainstalowania tzw. mewki, czyli małej elektrowni wodnej. Grzechem byłoby nie skorzystać przy tej inwestycji z takiej okoliczności" - zaznaczył.

Wiceminister przypomniał, że Polska mierzy się z dużym problemem niedoboru wody. "Powiat skarżyski i północny obszar woj. świętokrzyskiego stanie się dzięki temu akwenowi bardzo dużym rezerwuarem wody. Obecnie mamy w Polsce retencje na poziomie Egiptu, magazynujemy 4 proc. wszystkich wód opadowych. Zbiornik Bzin będzie jednym z elementów, mającym powstrzymać to negatywne zjawisko" - zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury.

Prezes PGW Wody Polskie Krzysztof Woś zaznaczył, że inwestycja jest ujęta w strategicznych dokumentach planistycznych dla gospodarki wodnej, w tym w drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Wisły, Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programie przeciwdziałania niedoborowi wody, a także w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

"Zakładany czas realizacji dokumentacji- koncepcji i raportu oddziaływania na środowisko to 16 miesięcy. Ten etap będzie decydował o tym, jaki ostateczny kształt tego zbiornika będzie" - dodał.

Zbiornik będzie magazynował wodę do celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej akwenu w okresach suszy. Jednym z zadań inwestycji będzie zapewnienie tzw. przepływu nienaruszalnego i poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich, czyli tzw. niżówek. Zbiornik zabezpieczy również wodę do celów pożarowych, co będzie kolejnym elementem walki ze skutkami suszy.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podkreślił, że miejsce, w którym powstanie zbiornik nie jest przypadkowe. Zbiornik Bzin jest planowany w miejscu dawnego zalewu, który powstał ponad 200 lat temu w czasach rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, kiedy to z inicjatywy Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego powstawały duże zakłady metalurgiczne wzdłuż rzeki Kamiennej.

Idea odtworzenia akwenu zrodziła się na początku lat 70. XX wieku. Stwierdzono wtedy, że konieczna ochrona przeciwpowodziowa miasta przed zagrożeniem spowodowanym wylewaniem rzeki Kamiennej może być skutecznie zapewniona przez budowę zbiornika wodnego.

Harmonogram pracy przewiduje, że do 2027 r. ma zostać opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych oraz ma nastąpić wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz skarbu państwa nieruchomości. Od 2027 r. będą wykonywane roboty budowlane. Zakończenie budowy zbiornika, zakładając niezakłóconą ciągłość realizacji poszczególnych etapów prac, planowane jest na 2032 r. Wartość całego projektu szacowana jest na 120 mln zł. Akwen o powierzchni ok. 100 ha ma gromadzić około 3 mln 300 tys. m sześc. wody.