Skiba: Tylko Irlandia przeszła pandemię lepiej od Polski

"Polska drugim najlepszym krajem pod względem gospodarczego przejścia pandemii. Ponad 5% wzrostu PKB w trakcie 3 lat - prognozuje Komisja Europejska" - napisał Skiba. Do wpisu załączył infografikę, z której wynika, że wzrost gospodarczy w Polsce przekroczy 5 proc. w okresie od IV kw. 2019 r. do IV kw. 2022 r. Polskę wyprzedza Irlandia ze wzrostem ok. 7 proc. w tym okresie.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. PKB Polski wzrośnie o 3,1 proc., podczas gdy jeszcze jesienią szacowała wzrost o 3,3 proc. Według danych KE recesja w Polsce w zeszłym roku była jedną z najniższych w Unii Europejskiej. W 2020 r. PKB Polski spadł o 2,8 proc., tymczasem jesienią prognozowano, że polska gospodarka zmniejszy się 3,6 proc.

Według danych KE spadek PKB w Polsce był jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Najmniejszą recesję zanotowała Litwa - spadek PKB o 0,9 proc., a następnie Polska ze spadkiem o 2,8 proc. W 2020 r. spadek PKB poniżej progu 3 proc. zanotowały też Estonia i Szwecja (po 2,9 proc.).

Komisja Europejska prognozuje, że w 2022 r. PKB Polski wzrośnie o 5,1 proc. Według szacunków inflacja w 2021 r. w Polsce wyniesie 2,3 proc., a w 2022 r. będzie to 2,9 proc. Zdaniem KE w 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 3,7 proc.

Zdaniem analityków Komisji polska gospodarka odbiła się silnie w trzecim kwartale po gwałtownym spadku aktywności gospodarczej w pierwszej połowie 2020 roku.