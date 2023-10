Rolnicy produkujący zboża i rośliny oleiste oraz właściciele plantacji malin złożyli ponad 15 tysięcy zgłoszeń o finansowe wsparcie – podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania dokumentów upływa 31 października 2023 roku.

Producenci zbóż mogli się ubiegać o rządową pomoc do 31 października 2023 roku/Fot. Shutterstock

Kto mógł skorzystać ze wsparcia ARiMR?

Ta pomoc przeznaczona jest dla zagrożonych utratą płynności finansowej rolników uprawiających maliny oraz producentów zbóż i roślin oleistych, którzy spełnili warunki, a nie dostali wsparcia w naborze prowadzonym do 31 lipca 2023 r.

O pomoc mogli ubiegać się producenci malin, którzy m.in. w tym roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Dofinansowanie nie przysługuje jednak tym gospodarzom, którzy w związku ze stratami spowodowanymi przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne złożyli wnioski w naborze trwającym od 6 do 20 października 2023 r.

Jaka będzie wysokość wsparcia dla rolników i plantatorów?

Wysokość wsparcia będzie wyliczona jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw malin i stawek, które wynoszą:

2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, jeśli ubiegający się o wsparcie nie skorzystał z dofinansowania w ramach innego naboru ogłoszonego w tym roku w związku z wystąpieniem klęsk; 1 250 zł na 1 ha malin, do których plantator złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze szkodami wynoszącymi od 30 do 70 proc.

Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 hektarów upraw malin.

Wsparcie skierowane jest do producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, posiadających status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, którzy ubiegali się o przyznanie wsparcia w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali dofinansowania. Takich rolników jest ok. 51 tys. Dostali oni z ARiMR pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji w ramach zakończonego w lipcu naboru. Spośród nich ponad 47 tys. złożyło ponownie wnioski o pomoc tym razem w formie papierowej.

Zielone światło od Komisji Europejskiej

ARiMR przypomina, że ramach naboru zakończonego 31 lipca 2023 r., wnioski złożyło ok. 130 tys. rolników. Budżet na taką pomoc wyniósł ok. 800 mln zł i nie wystarczył dla wszystkich, którzy się o takie wsparcie ubiegali. W związku z tym, wystąpiono o zgodę do Komisji Europejskiej na przeznaczenie na taką pomoc środków krajowych. Taka zgoda została udzielona i nowy nabór wniosków mógł zostać uruchomiony.