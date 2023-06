Popyt na produkty z tworzyw sztucznych powoli się odbudowuje, a poprawa nastrojów konsumenckich powinna wspierać jego wzrost - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Krzysztof Wiśniewski, prezes Eurocast. Spółka stawia na rozwój organiczny i planuje rozbudowę mocy produkcyjnych.

Popyt na produkty z tworzyw sztucznych powoli się odbudowuje, a poprawa nastrojów konsumenckich powinna wspierać jego wzrost - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Krzysztof Wiśniewski, prezes Eurocast. Spółka stawia na rozwój organiczny i planuje rozbudowę mocy produkcyjnych.

Bank Pekao wprowadził dla firm kredyt w rachunku bieżącym oraz oprocentowany rachunek pomocniczy, oparte o wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIRON - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa LPP zatrzymała na razie plany emisji obligacji. Pod koniec roku zdecyduje o dalszych krokach dotyczących potencjalnej emisji - poinformował wiceprezes podczas wideokonferencji.

Hydro nie podwyższa ceny w trwającym wezwaniu na akcje Alumetalu, a oferta 82 zł za sztukę obowiązuje do 15 czerwca włącznie - poinformował Halvor Molland, starszy wiceprezes odpowiadający za komunikację Grupy. W środę do sprzedaży akcji Alumetalu - po cenie 83,7 zł/szt. - zaprosił Elemental Alu.

Elemental Alu podwyższa cenę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Alumetalu do 85 zł/szt. z 83,7 zł wcześniej - poinformowało BM mBanku, podmiot pośredniczący.

LPP liczy, że szczególnie drugie półrocze przyniesie wzrost marż handlowych. Celem na ten rok jest dla grupy przede wszystkim wzrost rentowności - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

LPP planuje otwarcie pierwszych stacjonarnych sklepów marki Mohito we Włoszech pod koniec roku - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Walne zgromadzenie Asseco Poland skróciło termin ważności upoważnienia do buy-backu do 30 czerwca 2026 r. - poinformowali przedstawiciele spółki podczas NWZ. Wcześniejszy termin to 30 czerwca 2028 r.

Do końca 2023 roku InPost i GreenWay zbudują sieć kilkudziesięciu publicznie dostępnych punktów ładowania aut elektrycznych - podał InPost w komunikacie prasowym.

Entain CC, który będzie nowym właścicielem STS Holding, chce przejmować kolejne podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej - poinformował PAP Biznes prezes STS Mateusz Juroszek. Za ponad 800 mln zł on i jego rodzina obejmą 10 proc. w Entain CEE, a sam STS może pozostać na GPW.

Synektik spodziewa się, że dywidenda wypłacana przez spółkę będzie rosnąć w kolejnych latach, jednak nie przewiduje wypłacania dywidendy zaliczkowej. Spółka szacuje, że kolejne kwartały powinny przynieść wzrosty sprzedaży i rentowności - poinformował wiceprezes Synektika Dariusz Korecki podczas czwartkowej wideokonferencji.

Bank Pocztowy wypracował w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zysk netto w wysokości 51,9 mln zł, o 95,1 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie prasowym. Bank Pocztowy zwrócił się do KNF z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku do kapitału podstawowego Tier I.

KGHM podpisał list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczący współpracy przy projektach badawczo - rozwojowych oraz inicjatywach inwestycyjnych związanych z technologią małych reaktorów jądrowych (SMR) - poinformował KGHM w komunikacie prasowym.

Remak-Energomontaż ma umowę z Hyundai Engineering Poland, Tecnicas Reunidas na wykonanie montażu trzech kotłów wraz z orurowaniem i osprzętem pomocniczym - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to ok. 29,8 mln euro netto, czyli ponad 133,3 mln zł netto.

Walne zgromadzenie Dom Development podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 11 zł na akcję - podał spółka w komunikacie. Na poczet dywidendy trafi 282,7 mln zł.

Akcjonariusze Tax-Net zdecydowali, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć 469,1 tys. zł z zysku za 2022 r. Na jedną akcję przypadnie 0,20 zł - wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing stwierdził spełnienie warunku wypłaty dywidendy, określonego w ogłoszonym projekcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 - podała spółka w komunikacie. Zarząd Fasing rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję.

Walne zgromadzenie Caspar Asset Management podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 5,52 mln zł, czyli 0,56 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Tarczyński podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2022 w wysokości 2,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę zostanie przeznaczonych 24,9 mln zł.

Akcjonariusze Grupy Pracuj zdecydowali o wypłacie dywidendy na poziomie 1,5 zł na akcję. Spółka przeznaczy na dywidendę 102,4 mln zł z zysku netto za 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Wersja Deluxe gry "Lords of The Fallen", spółki CI Games stanowi ponad 70 proc. sprzedaży przedpremierowej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Podstawowa wersja gry kosztuje 69,99 euro, wersja Deluxe 79,99 euro, a edycja kolekcjonerska 249,99 euro.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

gor/