Komisja Nadzoru Finansowego chce w możliwie krótkim czasie przekazać rynkowi informacje w sprawie ustaleń dot. zachowania notowań akcji Elektrociepłowni Będzin - poinformował PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF. Jak dodał, jeżeli czynności wyjaśniające wykażą schemat manipulacyjny albo nieuprawnione wykorzystanie informacji poufnej, to KNF będzie stosować politykę "zero tolerancji".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że chce, by KNF w trybie pilnym przygotowała raport w sprawie notowań spółki EC Będzin.

Hydro Aluminium podwyższa cenę w trwającym wezwaniu na 100 proc. akcji Alumetal do 82,00 zł za akcję z 78,69 zł - poinformowało Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu. Zapisy będą trwały do 30 czerwca.

Orange Polska chce jeszcze przeanalizować dokumentację ogłoszonej w czwartek przez Urząd Komunikacji Elektronicznej aukcji 5G, ale planuje w niej wystartować - poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy spółki Wojciech Jabczyński.

Grupa Azoty uruchomiła instalację Polimery Police. Spółka zakłada, że sprzedaż polipropylenu Gryfilen w Europie rozpocznie się w sierpniu tego roku.

Orlen Synthos Green Energy nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji - poinformowała spółka na Twitterze. UKNF podał, że bada zachowanie notowań EC Będzin.

ML System zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę pożyczki do kwoty 41 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie do 80 proc. poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych netto budowy nowej hali produkcyjnej związanej z realizacją strategii - podał ML System w komunikacie.

PEU, spółka zależna Pepco Group, zwiększyła wartość emisji zabezpieczonych papierów dłużnych do 375 mln euro z 300 mln euro planowanych wcześniej w związku z wysokim popytem - podało Pepco w komunikacie,

Wierzyciele Vistalu Gdynia zagłosowali za układem - poinformowała spółka w komunikacie.

SFD podtrzymuje plan osiągnięcia 600 mln zł przychodów w 2025 roku i szacuje, że w tej perspektywie może osiągnąć marżę EBITDA na poziomie powyżej 10 proc. Spółka w ciągu miesiąca pojawi się na nowym rynku europejskim - poinformowali przedstawiciele zarządu SFD.

Walne zgromadzenie Asseco SEE podjęło uchwałę o przeznaczeniu 65,5 mln zł z zysku za 2022 rok i 10,2 mln zł z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, co daje łącznie 1,46 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Ciechu podjęło uchwałę o przeznaczeniu z zysku za 2022 rok 303 mln zł na dywidendę, co daje 5,75 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. W 2022 roku spółka przeznaczyła na poczet zaliczkowej dywidendy 79 mln zł, co dawało 1,5 zł na akcję. Łączna kwota dywidendy to 7,25 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Decora zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 21,1 mln zł z zysku wypracowanego w 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

WZA spółki Rawlplug zdecydowało o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę spółka przeznaczy 18,6 mln zł z zysku netto za 2022 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie JWW Invest podjęło uchwalę o przeznaczeniu 990 tys. zł z zysku za 2022 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,09 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy z części kapitału zapasowego w wysokości 0,09 zł na akcję, czyli na ten cel zostanie przeznaczona kwota ok. 4,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

