Walne Zgromadzenie Orange Polska zdecydowało, że za 2022 rok spółka wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 459,3 mln zł.

Walne Zgromadzenie Orange Polska zdecydowało, że za 2022 rok spółka wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 459,3 mln zł.

Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" powiększy wynik EBIT i EBITDA Grupy Azoty za II kw. i I pół. 2023 r. o 182,2 mln zł - poinformowały obie spółki w komunikatach.

Spółka Makarony Polskie jest zadowolona z pierwszego półrocza i w całym roku 2023 chciałaby co najmniej powtórzyć ubiegłoroczne wyniki - powiedział PAP Biznes prezes spółki Zenon Daniłowski. Spółka zakończyła już proces podwyżek cen swoich produktów i szacuje, że obecnie jej marże są na poziomie średnim dla branży spożywczej.

Makarony Polskie nie wykluczają kolejnych przejęć, jednak nie poszukują aktywnie celów akwizycyjnych - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Zenon Daniłowski. Spółka planuje zainwestować m. in. w robotyzację produkcji, efektywność energetyczną i platformę B2B.

Selena FM z węgierską spółką Masterplast Nyilvánosan Működő Részvénytársaság wybudują wspólny zakład produkcji wełny szklanej. Inwestycja o wartości około 47,5 mln euro zostanie zrealizowana w Szerencs na Węgrzech, a produkcja ma ruszyć w pierwszej połowie 2025 roku - poinformowała Selena w komunikacie.

WZ Energoaparatury zdecydowało, że spółka wypłaci 983,8 tys. zł dywidendy z zysku za 2022 rok, czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Erli. pl, platforma marketplace, ma obecnie 2 mln klientów i do końca 2023 roku planuje zwiększyć ich liczbę do 3 mln, baza sklepów ma wzrosnąć z ponad 16 tys. do ponad 20 tys. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Columbus Energy przesuwa termin przyjęcia nowej strategii - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji VRFabric na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect wyniósł 18,70 zł.

Akcjonariusze Bogdanki zdecydowali, że spółka wypłaci na dywidendę za 2022 rok kwotę 87,8 mln zł, czyli 2,58 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Digital Network zdecydowali, że spółka wypłaci 3,04 mln zł dywidendy, czyli 0,73 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali, że spółka wypłaci za 2022 rok 24,15 mln zł dywidendy, czyli 0,4 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd spółki rekomendował przeznaczenie ubiegłorocznego zysku na zwiększenie kapitału rezerwowego pod skup akcji własnych oraz na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki.

Fundusz Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zależny od Kredyt Inkaso, zawarł z Credit Agricole Bank Polska umowę przelewu wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji. Umowa przewiduje przeniesienie na fundusz wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości ok. 123 mln zł - podało Kredyt Inkaso w komunikacie.

Accel-KKR, fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w sektorze technologicznym, przejął od funduszu MidEuropa większościowy pakiet udziałów w spółce Symfonia, dostawcy oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego w Polsce - podał MidEuropa w komunikacie prasowym.

Biomed Lublin zmienia nazwę na Synthaverse - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Mieczysław Starkowicz.

Santander Bank Polska szacuje wpływ ryzyka prawnego zw. z kredytami hipotecznymi na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w II kwartale na 662 mln zł - podał bank w komunikacie.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali, że spółka wypłaci za 2022 rok prawie 120,3 mln zł dywidendy, czyli 41 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wypłata jest zgodna z rekomendacją zarządu.

Program "bezpieczny kredyt" jest gotowy do uruchomienia od 3 lipca br. - poinformował w czwartek na konferencji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że na razie w programie tym są to dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK.

10 lipca będzie dostępne w Pekao SA konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa - poinformował w czwartek prezes banku Leszek Skiba. Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed zapowiedział, że w jego banku konto mieszkaniowe ruszy od grudnia.

Onde ma umowę z Engie Zielona Energia na bezwarunkową sprzedaż 100 proc. udziałów w spółce zależnej Cyranka, która jest właścicielem dwóch elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Giżycku - podało Onde w komunikacie. Wartość Cyranki w formule enterprise value została ustalona na kwotę ok. 75 mln zł.

Walne zgromadzenie Wikany podjęło uchwałę o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok - podała spółka w komunikacie.

Fitch Ratings przyznał Pepco Group NV PEU PLC i wyemitowanym obligacjom o wartości 375 mln euro ostateczny rating na poziomie "BB+" - podano w raporcie Fitch.

Zremb-Chojnice podpisał list intencyjny z firmą Hilltech Services, producentem samochodów specjalnych - podała spółka w komunikacie. Przedmiotem listu jest m.in. chęć współpracy podmiotów w projekcie produkcji samochodów specjalnych Gralion, gdzie Zremb-Chojnice jest zainteresowany produkcją jego nadbudowy.

Grupa H&M zanotowała w I półroczu roku obrotowego, czyli w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r., wzrost sprzedaży o 9 proc. rdr do 112,5 mld koron szwedzkich - podała odzieżowa grupa w komunikacie prasowym. Jak podano, letnie kolekcje zostały dobrze przyjęte przez klientów.

Walne zgromadzenie Tesgas podjęło uchwałę o przeznaczeniu 2,56 mln zł z zysku za 2022 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na akcję - podał Tesgas w komunikacie.

Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2022 rok 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi maksymalnie 29,5 mln zł.

Bloober Team wyda 29 czerwca grę "The Medium" w chmurowej wersji na Nintendo Switch - podała spółka w komunikacie prasowym.

Molecure, który chce przeznaczyć na inwestycje około 250 mln zł do końca 2025 roku, zamierza pozyskać większość środków na ich sfinansowanie z umów partneringu, w połączeniu z emisją akcji. Spółka szacuje, że z tego źródła może uzyskać około 150 mln zł - poinformowali przedstawiciele zarządu Molecure.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

ana/