Zysk netto grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 293,6 mln zł wobec 244,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 254,1 mln zł zysku netto.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku wzrósł do 459,6 mln zł z 257,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 37 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 335,4 mln zł.

Arctic Paper w drugim kwartale 2023 r. miał 836,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 68,9 mln zł EBITDA - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Łączna liczba indywidulanych ugód BNP Paribas BP w sprawie kredytów CHF pod koniec czerwca 2023 roku wzrosła do 2.617 z 1.592 pod koniec marca 2023 roku - podał bank w raporcie. Po czerwcowym wyroku TSUE bank zaobserwował nieznaczne zmiany w zachowaniach klientów.

BNP Paribas Bank Polska, który w II kwartale ponownie zanotował dodatnie koszty ryzyka, ocenia, że to sytuacja incydentalna niż trwale powtarzalna - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Cyfrowy Polsat szacuje skonsolidowany zysk netto za II kw. na 8,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 94,9 mln zł zysku.

ZE PAK rozpozna w wynikach II kwartału 2023 roku zdarzenia jednorazowe, które - według szacunków - obniżą EBITDA grupy o 56,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT zanotował w II kw. 2023 roku 11,2 mln USD zysku netto, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr - poinformował Asbis w raporcie. W II kwartale przychody wyniosły 674,1 mln USD, co oznacza wzrost o 30,5 proc. w porównaniu do II kw. 2022 r.

PKO BP podpisał umowę z BGK w sprawie oferowania konta mieszkaniowego w programie Pierwsze Mieszkanie.

Orlen zakłada, że do końca roku blisko 90 proc. stacji paliw, działających dotychczas w Czechach pod marką Benzina, będzie funkcjonować pod marką Orlen - podał koncern w komunikacie prasowym.

PGE, Enea, Tauron i Energa mają zgody korporacyjne dotyczące transakcji nabycia przez Skarb Państwa wytwórczych aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - poinformowały spółki w komunikatach.

PGE, Tauron, Energa i Enea podpisały ze Skarbem Państwa term sheet zawierający kluczowe warunki brzegowe planowanej transakcji nabycia przez Skarb Państwa wytwórczych aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - poinformowały spółki w komunikatach. W kolejnym etapie planowane jest podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.

Zamknięcie procesu tworzenia NABE planowane jest jesienią - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Przychody T-Mobile Polska w drugim kwartale 2023 roku wzrosły o 2,7 proc. rok do roku, do 1,66 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 0,2 proc. do 466 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Gaming Factory planuje wydać w 2023 roku grę VR - Realm Protector. Tytuł jest na zaawansowanym etapie produkcji i ma ukazać się jeszcze w tym roku na platformie Meta Quest 2 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

BNP Paribas Bank Polska w pierwszej kolejności zaoferuje produkty oparte na WIRON-ie w segmencie bankowości korporacyjnej i planuje, że cała sprzedaż kredytów będzie realizowana w oparciu o ten nowy wskaźnik do końca I półrocza 2024 roku - poinformował prezes banku Przemek Gdański. Podał, że chciałby, by bank mógł wypłacić dywidendę już w przyszłym roku.

Kosztem ok. 800 mln zł hutnicza Grupa Cognor zbuduje w Siemianowicach Śląskich walcownię prętów i kształtowników gorącowalcowanych o rocznych zdolnościach produkcyjnych sięgających 450 tys. ton wyrobów dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego. Inaugurację budowy zaplanowano na 17 sierpnia.

PKO BP analizuje złożenie oferty kupna Velobanku, na tę chwilę nie zapadły w tej sprawie decyzje - poinformował wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO BP Dariusz Szwed.

PKO BP od 10 sierpnia oferuje możliwość zakładania konta mieszkaniowego we wszystkich oddziałach banku - poinformował wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO BP Dariusz Szwed. Konto mieszkaniowe jest drugim - po bezpiecznym kredycie 2 proc. - elementem rządowego programu "pierwsze mieszkanie".

Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, prowadzi rozmowy dotyczące włączenia do grupy nowych krajów i marek - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Asbis zanotował w II kw. 2023 roku 11,2 mln USD zysku netto, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr.

KNF nałożyła na MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł - podała Komisja w komunikacie. Karę nałożono za nieprzekazanie Komisji przez Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego FIZ sprawozdań finansowych w terminach wynikających z przepisów.

Decora szacuje, że zysk netto grupy w pierwszej połowie 2023 roku zwiększył się o 46 proc. do 33,4 mln zł, a EBITDA wzrosła o 29 proc. do 47,1 mln - podała spółka w komunikacie.

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym PKP PLK dotyczącym prac na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory - podał Budimex w komunikacie. Wartość oferty wynosi 258,47 mln zł netto.

Akcjonariusz Mostostalu Zabrze - KMW Investment - zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ, które zwołano na 4 września, punktów dotyczących uchwał w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych i zasilenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

