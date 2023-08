Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 587 mln zł z 421 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 20 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 489,7 mln zł.

Kredytobiorcy PKO BP złożyli ponad 52 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, zawarto ponad 31 tys. ugód - poinformował w czwartek PKO BP. Liczba nowych wniosków o mediację spadła z 1,8 tys. z kwietniu do 0,8 tys. w lipcu.

PKO BP, który otrzymał negatywną opinię UKNF dotyczącą wypłaty dywidendy po wyroku TSUE liczy, że w przyszłości będzie mógł wypłacić dywidendę z niepodzielonego zysku z lat poprzednich - poinformował wiceprezes banku Marcin Eckert.

PKO BP spodziewa się, że w III kwartale marża odsetkowa netto powinna być zbliżona do poziomu z II kwartału - poinformował wiceprezes banku Marcin Eckert.

PKO BP liczy, że będzie utrzymywać wskaźnik kosztów do dochodów na obecnym poziomie, czyli poniżej 33 proc. - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed.

PKO BP spodziewa się, że w kolejnych okresach rezerwy na portfel kredytów CHF nie powinny być już tak duże, jak w II kwartale - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

PKO BP oczekuje, że utrzyma dobrą jakość portfela kredytowego jeśli sytuacja makroekonomiczna gwałtownie się nie pogorszy - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

PKO BP nie wyklucza, że wkrótce może podjąć decyzję w sprawie akcji Banku Pocztowego - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed. Wcześniej bank rozważał odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego.

Zysk netto Orlenu w drugim kwartale 2023 roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4,59 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Rynek spodziewał się 4,37 mld zł zysku netto. Największy udział w wyniku EBITDA LIFO miały segmenty rafinerii i gazu.

Orlen spodziewa się, że w 2023 roku nastąpi rok do roku spadek marż rafineryjnych do poziomu około 15 USD/bbl i dyferencjału do około 1-2 USD/bbl - poinformował koncern w prezentacji.

Orlen VC, należący do Orlenu fundusz venture capital, chce w 2023 roku zrealizować 4-5 transakcji na rynku przejęć - poinformował prezes Orlen VC Marek Garniewski.

GTC odnotowało w II kw. 2023 roku 23 mln euro straty netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25 mln euro zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że strata netto wyniesie 14,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale od 12,4 mln euro zysku do 26,9 mln euro straty.

Spadek zysku Inter Cars w drugim kwartale 2023 roku rdr wynika przede wszystkim z umocnienia złotego wobec euro. Grupa nie obserwuje fundamentalnych zmian w biznesie, czy przychodach - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Piotr Zamora.

Grupa Tauron szacuje, że miała w II kwartale 2023 roku 2.044 mln zł EBITDA i 840 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 1.952,3 mln zł EBITDA i 965,3 mln zł zysku netto.

Fega & Schmitt nie nabędzie akcji TIM w ogłoszonym wezwaniu - poinformowało Santander Biuro Maklerskie, pośredniczące w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.

Decyzje ws. wakacji kredytowych zapadną do połowy września - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jeżeli zostaną one wydłużone, to będzie rekomendował wprowadzenie kryterium dochodowego.

Synektik spodziewa się, że wprowadzenie refundacji dla kolejnych zabiegów chirurgii robotycznej będzie widoczne w rosnącej liczbie zabiegów w najbliższych miesiącach - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Synektik oczekuje, że w perspektywie trzech lat liczba systemów da Vinci w Polsce podwoi się.

Cena emisyjna 10.416.667 nowych akcji Polenergii została ustalona na 72 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Artifex Mundi szacuje, że odnotowała w drugim kwartale 2023 roku 5,6 mln zł zysku netto, oczyszczonego z wpływu niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wobec 1,6 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zysk netto spółki sięgnie 4,8 mln zł.

Ukraińska grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Średni plon wyniósł 7,1 t/ha, co jest rekordowym poziomem dla grupy - poinformowała notowana na warszawskiej giełdzie spółka.

Big Cheese Studio w IV kw. 2023 r. chce wydać dwa dodatki do gry "Cooking Simulator" o tytułach: "Cakes & Cookies" oraz "Pizza" na Steam China - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka pracuje również nad wersją Gold dodatku "Cooking Simulator: Sushi", który ma być przygotowany również w IV kw.

