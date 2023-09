Allegro jest zadowolone z wyników drugiego kwartału, spodziewa się też dobrych wyników w trzecim kwartale, chociaż poprawa w otoczeniu makro jest wciąż niewielka - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Spółka pracuje nad wejściem na rynki w nowych krajach, w przyszłym roku chce rozpocząć działalność na Słowacji.

Allegro jest zadowolone z wyników drugiego kwartału, spodziewa się też dobrych wyników w trzecim kwartale, chociaż poprawa w otoczeniu makro jest wciąż niewielka - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Spółka pracuje nad wejściem na rynki w nowych krajach, w przyszłym roku chce rozpocząć działalność na Słowacji.

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 19,9 proc. do 580,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 524,2 mln zł.

Pepco Group, które zapowiedziało przegląd strategii, chce skoncentrować się na core biznesie i ostrożniej podchodzić do tempa wzrostu, zwracając większą uwagę na dyscyplinę kosztową i pracę nad poprawą rentowności - poinformował PAP Biznes Andy Bond, prezes Pepco Group. Spółka zakłada, że jesienią jej marże się poprawią.

Pepco Group zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wysokości 731 mln euro - poinformowała grupa w komunikacie. Nowo powołany Komitet Wykonawczy ma przeprowadzić przegląd strategii.

Archicom nie spodziewa się wyhamowania na rynku sprzedaży mieszkań. Nie ma także przesłanek do spadku cen lokali - oceniła wiceprezes Agata Skowrońska-Domańska. Grupa chce wykorzystać synergie płynące z wniesienia aportu mieszkaniowego i pracować nad poszerzeniem oferty, także o nowe rynki.

Węglokoks zakłada, że w najbliższych miesiącach cena węgla na rynkach ustabilizuje się w okolicy 130-140 USD za tonę - poinformował PAP Biznes Sławomir Brzeziński, wiceprezes Węglokoksu.

Orlen intensyfikuje rebranding sieci stacji paliw w Niemczech i chce, by na początku 2024 roku ok. 100 stacji funkcjonowało tam pod marką Orlen - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

CD Projekt 5 października podsumuje premierę dodatku do gry "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" - podano na profilu relacji inwestorskich spółki na platformie X (Twitter).

Genomtec zakończył rozbudowę platformy Genomtec ID w dziedzinie diagnostyki onkologicznej i złożył wniosek o ochronę patentową dla metody obejmującej izotermiczną amplifikację kwasów nukleinowych w celu wykrywania wariantów genetycznych stosowanych w diagnostyce onkologicznej - podała spółka w komunikacie.

Dom Development wyemitował 260 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM1280928 o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Spółki należące do grupy Unibep nabyły nieruchomości o łącznym obszarze ok. 1,2 ha położone w Gdyni w dzielnicy Chylonia za ok. 13,55 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie. Na nieruchomościach planowana jest realizacja I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej.

Zarząd Grupy Recykl rekomenduje wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,7 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel miałoby trafić 1,156 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Draw Distance ma umowę licencyjną z Paradox Interactive na produkcję i dystrybucję kolejnej gry bazującej na IP "Vampire: The Masquerade". Spółka planuje premierę gry w drugiej połowie 2024 r., na PC oraz konsolach - podał producent gier video w komunikacie.

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę turbin wiatrowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce. Łączna moc to 1.140 MW - podał Vestas w komunikacie.

Gra CI Games pt. "Lords of The Fallen" przekroczyła milion dodań do listy życzeń na platformie Steam - poinformował na platformie X (Twitter), prezes spółki Marek Tymiński.

