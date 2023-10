Develia planuje kumulację przekazań lokali na koniec roku i spodziewa się bardzo dobrych wyników w drugim półroczu - poinformował PAP Biznes prezes Andrzej Oślizło. W 2024 r. grupa liczy na stabilizację sytuacji w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i osiągnięcie wzrostu sprzedaży większego od rynku.

CD Projekt sprzedał do tej pory 25 mln kopii gry Cyberpunk 2077 - poinformował wydawca na portalu X.

CD Projekt sprzedał od dnia premiery ponad 3 mln kopii dodatku do gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (Phantom Liberty) na wszystkich dostępnych platformach sprzętowych - poinformowała spółka w komunikacie.

Adam Kiciński w 2024 roku ma zamiar kandydować do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej CD Projekt od roku 2025 - poinformowała spółka w komunikacie.

Adam Badowski i Michał Nowakowski będą od 1 stycznie 2024 roku pełnić łącznie rolę Chief Executive Officer (CEO) - poinformowała spółka w komunikacie.

CD Projekt nawiązał współpracę ze studiem Anonymous content w sprawie przygotowania filmu live-action z uniwersum Cyberpunk - poinformował podczas dnia inwestora CD Projekt CCO Michał Nowakowski.

Sfinks Polska planuje podwoić liczbę restauracji pod markami zarządzanymi przez grupę. Sfinks zmierza poprawić rentowność grupy, chce przekształcić większość lokali na model franczyzowy - podała spółka w strategii grupy na lata 2024-2029.

Entain Holdings ogłasza przymusowy wykup 0,72 proc. akcji STS Holding, po 24,80 zł za sztukę - poinformował Trigon Dom Maklerski, pośredniczący w transakcji.

Columbus Energy planuje dalszy rozwój portfela inwestycyjnego wielkoskalowych magazynów energii, w perspektywie najbliższych pięciu lat planuje w tym obszarze inwestycje na ponad 3 mld zł - poinformowała spółka w strategii grupy na lata 2023-2028.

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w trzecim kwartale 2023 roku 110,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji XPlus na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW spadł o 4 proc. do 1,65 zł. Spółka była dotychczas notowana na NewConnect.

Polenergia zawarła warunkową umowę nabycia 60 proc. udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four Srl, która posiada udziały w spółkach celowych rozwijających projekt farmy wiatrowej w Rumunii z planowaną mocą do 685,6 MW - poinformowała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za udziały wynosi 3,48 mln euro.

Synektik podpisał umowę o wartości 12,66 mln zł netto, na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - poinformowała spółka w komunikacie.

Archicom wprowadził do sprzedaży 122 mieszkania w ramach osiedla Sady nad Zieloną we Wrocławiu. Jest to III etap tej inwestycji - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Grupa Lokum Deweloper sprzedała w III kwartale 2023 roku 196 lokali wobec 103 lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Grupa rozpoznała w wyniku tego okresu 135 lokali wobec 183 lokali rok wcześniej.

OT Logistics planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023 wynosić będzie łącznie około 37,5 mln zł i nie będzie przekraczała połowy zysku, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać około 2,86 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Żabka, która w październiku otworzy sklep nr 10.000, podtrzymuje, że chce otwierać ponad 1 tys. sklepów rocznie. W tym miesiącu uruchomi też pierwsze sklepy w dwóch nowych formatach: Drive i Non Stop - poinformowali przedstawiciele grupy.

