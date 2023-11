PKO BP chce kontynuować program ugód w sprawie kredytów CHF i liczy, że umożliwi mu to utrzymywanie poziomu rezerw na te kredyty na relatywnie niezmienionym poziomie - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

PKO BP chce kontynuować program ugód w sprawie kredytów CHF i liczy, że umożliwi mu to utrzymywanie poziomu rezerw na te kredyty na relatywnie niezmienionym poziomie - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

PKO BP ponowne wystąpił do KNF w sprawie wypłaty dywidendy. Bank ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku netto za 2022 r - poinformował PKO BP w prezentacji.

PKO BP ocenia, że cele finansowe ze strategii na lata 2023-2025 pozostają niezagrożone - poinformował prezes banku Dariusz Szwed.

PKO BP szacuje koszt ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok na zaproponowanych warunkach na około 1,3 mld zł - poinformował prezes banku Dariusz Szwed.

PKO BP nie spodziewa się istotnego pogorszenia jakości portfela kredytowego - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

PKO BP liczy, że w 2024 roku utrzyma marżę odsetkową netto na poziomie zbliżonym do wyniku z III kwartału, czyli 4,35 proc. - poinformował wiceprezes banku Marcin Eckert.

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 2.781 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 253 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na na poziomie 2.446,9 mln zł.

Kredytobiorcy PKO BP złożyli ponad 55 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, zawarto ponad 34 tys. ugód - poinformował w czwartek PKO BP. Liczba nowych wniosków o mediację wyniosła we wrześniu 0,9 tys., czyli była na poziomie z czerwca.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2023 roku wyniósł 445,5 mln podczas gdy rok wcześniej bank miał 347 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 10 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 403,2 mln zł.

Łączna liczba indywidualnych ugód BNP Paribas BP w sprawie kredytów CHF pod koniec września 2023 roku wzrosła do 3.174 z 2.617 pod koniec czerwca 2023 roku - podał bank w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska uatrakcyjnia program frankowych ugód i liczy się z koniecznością zawiązywania kolejnych rezerw na te kredyty. Ustawowe rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych byłoby najwłaściwsze - ocenił prezes banku Przemek Gdański.

Skorygowana EBITDA InPostu w trzecim kwartale 2023 roku wzrosła o 40,3 proc. do 639,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 642,9 mln zł.

InPost spodziewa się, że dynamiki wzrostu wolumenów w IV kwartale 2023 roku będą zbliżone do wzrostów w III kwartale br. - podała spółka w komunikacie prasowym.

InPost od końca listopada 2023 roku wprowadzi podwyżkę cen usług dla Allegro - wynika z wypowiedzi prezesa InPostu Rafała Brzoski podczas telekonferencji dla analityków.

Kruk może złożyć oferty na zakup małej i średniej wielkości portfela wierzytelności na nowym dla spółki rynku w Europie - poinformowali przedstawiciele spółki.

Analitycy przygotowujący raporty z wycenami dla Kruka zakładają co najmniej 1 mld zł wyniku spółki. Zarząd podejmie to wyzwanie - poinformował prezes Kruka Piotr Krupa. Spółka pracuje nad aktualizacją strategii.

CCC jest zadowolone z pierwszych dni listopada, ale wiceprezes CCC Karol Półtorak zaznacza, że nie ma sensu już teraz dyskutować o spodziewanych wynikach całego czwartego kwartału.

CCC spodziewa się, że na koniec 2023 roku grupie uda się zbliżyć do 10 mld zł obrotów - poinformował wiceprezes CCC Karol Półtorak podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że oczekiwanie przez analityków ponad 800 mln zł wyniku EBITDA jest racjonalne.

Orlen Transport przejął od Orlen Paliwa część zakładu świadczącą usługi przewozu paliw integrując działalność koncernu w zakresie transportu drogowego w jednej spółce - podał Orlen w komunikacie prasowym.

Asbis zanotował w trzecim kwartale 2023 r. rekordowe przychody i rentowność netto mimo presji inflacyjnej i słabszego popytu - poinformował dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT. Wyniki są jednak poniżej oczekiwań analityków na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego.

Cherrypick Games zanotowało w 4,94 mln zł przychodów i 3,02 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2023 r. Oznacza to wzrost o odpowiednio 83,7 i 6,8 proc. rok do roku - poinformowało warszawskie studio w komunikacie.

Przychody T-Mobile Polska w trzecim kwartale 2023 roku wzrosły o 6,6 proc. rok do roku, do 1,78 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 1,6 proc. do 465 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mirbud podpisał dwie umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości na budowę i przekazanie do eksploatacji Centrum Dystrybucyjnego w Kaliszkach za 107 mln zł netto i w Janowie Lubelskim za 102 mln zł.

Akcjonariusze Muzy zdecydowali o wypłacie dywidendy z kapitału rezerwowego - poinformowała spółka w komunikacie. Dywidenda wyniesie 1 zł na akcję.

Hemp & Health podpisał list intencyjny z inwestorem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki - podał producent medycznych konopi w komunikacie. Warunki umowy mają być podpisane w ciągu siedmiu dni od podpisania listu.

MLP Group rozpoczyna budowę pierwszego miejskiego projektu logistyczno-biznesowego na rynku austriackim - podała spółka w komunikacie prasowym. Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania gotowych obiektów planowane jest na czwarty kwartał 2024 r.

Mo-Bruk ma dwa projekty M&A na etapie due diligence i spodziewa się, że w czwartym kwartale 2023 r. jeden z nich może zakończyć się podpisaniem umowy kupna udziałów. Są to projekty w segmencie odpadów niebezpiecznych - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

Asbis, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT zakłada, że uda mu się zrealizować prognozy zysku netto i przychodów na 2023 r. - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Spółka przewiduje dalszy wzrost w przyszłym roku.

Energoaparatura wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,96 mln zł, co stanowi 0,1 zł na akcję, a objętych nią będzie 19 676 722 akcji - podała spółka w komunikacie.

Delko chce wypłacić z zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku 10,76 mln zł dywidendy, co daje 0,9 zł na akcję - poinformował dystrybutor chemii w komunikacie.

=================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

osz/