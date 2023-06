Orlen obniży na wakacje ceny paliw na stacjach - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Oferta Budimeksu na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski-Ełk została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie jako najkorzystniejsza - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 186,2 mln zł.

Akcjonariusze Neptis zdecydowali, że spółka wypłaci 4,6 mln zł dywidendy za 2022 rok, czyli 4,60 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Two Horizons, spółka zależna The Dust podpisała aneks do umowy wydawniczej na grę "Hotel Renovator" z Focus Entertainment. Umowa zakłada wydanie gry w III kw. na PlayStation 4 i 5, Xbox One i X - podała spółka The Dust w komunikacie prasowym. Na starą konsolę ma trafić również 6 dodatków.

W najbliższych dwóch dekadach polski sektor elektroenergetyczny wymaga inwestycji rzędu setek miliardów złotych, by można było rozwijać energetykę zeroemisyjną i odnawialne źródła energii - prognozuje prezes Enea SA Paweł Majewski.

Od 30 czerwca do 31 sierpnia ceny na paliw na stacjach Orlen będą niższe o 30 gr na litrze dla posiadaczy aplikacji i kart Vitay - poinformował na konferencji prasowej prezes koncernu Orlen, Daniel Obajtek.

W ciągu dwóch lat Orlen chce przeprowadzić rebranding wszystkich zagranicznych stacji - poinformował na konferencji prasowej prezes koncernu Daniel Obajtek.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 55,6 tys. ton, co oznacza spadek o 4 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 59,7 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 7 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Akcjonariusze spółki Aqua zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję - podała Aqua w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 197,2 tys. zł. W projektach uchwał na WZ planowano przeznaczyć cały zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Oferta Unibep na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - granica województwa, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - podała spółka w komunikacie. Cena złożonej przez Unibep oferty to 104,4 mln zł netto.

Tauron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do 3 mld zł w 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Środki zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Akcjonariusze Archicomu zdecydowali, że spółka wypłaci łącznie 3,21 zł dywidendy na akcję, uwzględniając wypłaconą w grudniu zaliczkę w wysokości 1,09 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. To oznacza, że do akcjonariuszy trafi jeszcze 2,12 zł dywidendy na akcję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie zażalenia złożonego przez PGE GiEK na decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla Kopani w Turowie, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i przekazał sprawę do rozpoznania do NSA - poinformowało PGE w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze spółki Instal Kraków zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję - podał Instal Kraków w komunikacie. Na ten cel z zysku netto za 2022 zostanie przeznaczone 10,9 mln zł.

Akcjonariusze Votum zdecydowali, że z zysku osiągniętego w 2022 roku na dywidendę trafi 30 mln zł, co daje 2,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Vercom zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2022 rok 25 mln zł dywidendy, co daje 1,13 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Producent gier Ovid Works rozpoczyna przegląd opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie.

