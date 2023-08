PGE planuje przedstawić aktualizację strategii we wtorek, 29 sierpnia - wynika z przesłanego przez spółkę zaproszenia na konferencję prasową.

PGE planuje przedstawić aktualizację strategii we wtorek, 29 sierpnia - wynika z przesłanego przez spółkę zaproszenia na konferencję prasową.

Grupa Asseco podtrzymuje, że 2023 rok będzie stabilny jeśli chodzi o wyniki w porównaniu z 2022 r. - poinformowała wiceprezes Grupy Asseco Karolina Rzońca-Bajorek. Spółka jest zadowolona z obecnego poziomu portfela zamówień, celem jest utrzymanie rentowności kontraktów i wyhamowanie spadku marży operacyjnej.

Asseco Cloud, spółka z grupy Asseco zajmująca się wsparciem klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych, liczy na utrzymanie w drugim półroczu dynamiki wzrostu po sześciu miesiącach 2023 roku - poinformował prezes Asseco Cloud Lech Szczuka.

Jastrzębska Spółka Węglowa szacuje, że zobowiązanie do uregulowania przez spółkę w postaci składki solidarnościowej wyniesie 1,6 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miały w I półroczu 2023 roku 274,7 mln zł zysku netto wobec 233,2 mln zł rok wcześniej - wynika z kwartalnych danych KNF.

Sanok Rubber Company, który po pierwszym półroczu ma 83,7 mln zł EBITDA, spodziewa się słabszej drugiej połowy roku. W całym 2023 roku chce powtórzyć wynik EBITDA rdr - poinformował prezes Piotr Szamburski. Tegoroczny CAPEX może wynieść ok. 50 mln zł, a w przyszłym roku nakłady wzrosną do ok. 100 mln zł. Na początku 2024 r. firma może zrealizować akwizycję.

Kardiolytics, spółka zależna Medicalgorithmics, otrzymała dwa patenty europejskie. Ochrona patentowa przysługuje po spełnieniu dodatkowych formalności, polegających w szczególności na walidacji patentów - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie.

Skinwallet planuje zakończyć przegląd opcji strategicznych nie później niż do 31 października 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 13,4 mld zł i jest wyższy o 7 proc. rok do roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 30,2 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tym okresie 20,3-21,5 mln zł zysku netto.

Grupa Budimex miała w II kwartale 2023 roku 2.378,5 mln zł przychodów, 170,3 mln zł EBIT i 168,4 mln zł zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Wyniki były zgodne z szacunkami.

Oferta konsorcjum w składzie Eiffage Genie Civil (lider z udziałem 50 proc.), Budimex (z udziałem 30 proc.) i Rizzani de Eccher (z udziałem 20 proc.) może być wybrana w postępowaniu na budowę głównej linii Rail Baltica na Łotwie. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi 3,7 mld euro - poinformował Budimex w komunikacie.

Apator podjął decyzję o utworzeniu odpisu w segmencie gaz w wysokości ok. 6,9 mln zł, kwota będzie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy za I półrocze 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis dotyczy spółki pośrednio zależnej George Wilson Industries Ltd.

W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 Best o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł, stopa redukcji wyniosła 20,55 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

