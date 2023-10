Jedna z wiodących grup finansowych we Włoszech wydała pozytywną decyzję dotyczącą zawarcia z Kruk Investimenti s.r.l. umowy zakupu portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 175 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Rzecznik Finansowy skierował pismo do Prezesa UOKiK, w którym poinformował o możliwych nieprawidłowościach w działaniach Banku Pekao oraz Pekao Banku Hipotecznego i zwrócił się o zbadanie sprawy pod kątem potencjalnego stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - podała instytucja w komunikacie.

Ryvu Therapeutics podpisało umowę wsparcia finansowego dotyczącą finansowania badania klinicznego REMARK, które ma na celu rozwój RVU120 jako monoterapii w leczeniu pacjentów z LR-MDS - poinformowała spółka w komunikacie.

Fega & Schmitt przedłużają zapisy w wezwaniu na akcji TIM do 6 grudnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 11 grudnia 2023 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 14 grudnia 2023 r. - podało pośredniczące w wezwaniu Santander BM.

W III kwartale 2023 r. skonsolidowany zysk Quercus TFI wyniósł 4,7 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Oponeo .pl zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2,2 mln akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 15,79 proc. kapitału zakładowego, po cenie 40 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

DM BOŚ ocenia, że pod względem wyników III kwartał 2023 roku dla giełdowych spółek był raczej niepomyślny; spodziewa się, że większość sektorów odnotowuje spadek powtarzalnych zysków w ujęciu rdr.

Otrzymanie dofinansowania z PARP na projekt Panuri pozwoli Urteste kontynuować prace w drugim projekcie, czyli Multi-Cancer - oceniła spółka w komunikacie. Urteste złożyło w FDA formalny wniosek pre-submission request w celu uzyskania opinii o planowanej drodze rozwoju Panuri i rejestracji wyrobu w USA.

Software Mansion zadebiutowało w piątek na NewConnect, kurs akcji spółki na otwarciu w pierwszym dniu notowań wzrósł o 43 proc. do 25,5 zł.

Medicalgorithmics ma porozumienie z notowanym publicznie globalnym dostawcą urządzeń m. in. do diagnostyki arytmii. Przedmiotem porozumienia jest ocena potencjalnej długoterminowej współpracy w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych diagnostyki EKG - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Ghelamco Invest podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej obligacji serii PPZ1, o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

