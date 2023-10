Zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 102,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 1 mld zł - poinformował bank w raporcie. Zysk netto okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 88,5 mln zł.

Liczba dobrowolnych ugód Banku Millennium zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w III kwartale 2023 roku spadła do 869 z 925 w II kwartale 2023 roku. Koszty tych ugód wzrosły w tym okresie do 87 mln zł z 78 mln zł - podał bank w raporcie.

Bank Millennium przewiduje do końca 2023 roku dalszą poprawę wskaźników kapitałowych, zamierza na koniec roku wypełnić wymogi MREL - poinformował bank w prezentacji.

Bank Millennium spodziewa się wyższych kosztów ryzyka, w 2024 roku mogą wzrosnąć do około 50 pb - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium ma ponad 20 tys. polubownych ugód z klientami w związku z kredytami CHF i liczy obecnie, że będzie zawierał kwartalnie 1 tys. takich ugód - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

Wezwanie na Newag otwiera drogę do zwiększenia naszego zaangażowania w nowosądecką spółkę, nie oczekuję jego powodzenia - poinformował PAP Biznes w wywiadzie główny akcjonariusz producenta taboru kolejowego Zbigniew Jakubas.

Frekwencja w kinach Helios w trzecim kwartale 2023 roku była bardzo dobra, w czwartym kwartale może być na podobnym poziomie - poinformował PAP Biznes prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Dodał, że w związku z trwającym strajkiem aktorów w 2024 roku będzie "wyrwa" w hollywoodzkim repertuarze.

Mennica Polska nadal chce dokupić udziały w biurowcu Mennica Legacy Tower - poinformował PAP Biznes w wywiadzie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki, Zbigniew Jakubas. Dodał, że w związku z niezadawalającymi wycenami polskich firm na GPW może w przyszłości wycofać Mennicę z obrotu giełdowego.

Grupa Azoty szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. 2023 r. na 3,075 mld zł, a stratę EBITDA na 348 mln zł. Strata netto wyniosła 743 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 436,6 mln zł straty netto, 305,6 mln zł straty EBITDA i 3,852 mld zł przychodów.

Enea Nowa Energia, należąca do Grupy Enea, rozpoczęła prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I. Podpisano także umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II - podała spółka w komunikacie prasowym. Instalacje powiększą moc zainstalowaną w PV o 16 MW.

Synthaverse zawarł z Avantor Performance Materials Poland umowę dostawy odczynnika Pseudocholinoesteraza na terenie Polski. W umowie ustalono plan zamówień produktu, zgodnie z którym łączna prognozowana wartość umowy została określona na ok. 10 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Dom Maklerski XTB kontynuuje działania w kierunku pasywnego inwestowania oraz zapowiada wprowadzenie nowych projektów - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

Cherrypick Games wyda grę "Kingdoms: Merge & Build" na Apple Vision Pro - podała spółka w komunikacie prasowym. W ramach umowy z lipca zeszłego roku Apple finansuje nie tylko produkcję gry, ale również jej rozwój.

Grupa ZM Ropczyce, której przychody spadły w okresie trzech kwartałów 2023 roku o 6,9 proc., mierzy się z trudnym otoczeniem rynkowym. Spółka intensyfikuje działania sprzedażowe, liczy na powrót do wzrostowych trendów - poinformowały Ropczyce w piątkowym komunikacie.

Trakcja szacuje EBITDA po trzech kwartałach 2023 r. na 31,9 mln zł, a stratę brutto na 6 mln zł - poinformowała budowlana spółka w komunikacie.

Wawel miał w trzecim kwartale 2023 roku 17,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Skonsolidowane przychody Rainbow Tours od stycznia do września 2023 r. wyniosły 2.815,4 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40,4 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Mostostal Płock szacuje, że w okresie I-III kwartału 2023 roku miał 0,48 mln zł zysku netto - poinformował Mostostal w komunikacie.

Esaliens Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty i Esaliens Senior Fundusz lnwestycyjny Otwarty zwiększyły zaangażowanie w Sanok Rubber Company do ponad 5 proc. udziałów w głosach na WZ spółki - podał Sanok w komunikacie.

