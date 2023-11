Grupa Eurocash podtrzymuje, że chce w tym roku poprawić rok do roku wyniki. Zakłada wypłatę za 2023 r. wyższej dywidendy niż za ubiegły rok - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Surówka. Jego zdaniem za wcześnie mówić o poprawie nastrojów konsumenta, więcej powie okres bożonarodzeniowy.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Rozmowy z inwestorami zainteresowanymi biznesem detalicznym Citi w Polsce mogą rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Bank spodziewa się w 2024 roku odbicia w segmencie kredytów wśród dużych klientów korporacyjnych, marża odsetkowa netto może nieznacznie spaść, a koszty ryzyka mogą być trochę wyższe - poinformowali przedstawiciele banku.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł do 591,6 mln zł z 283,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 573,8 mln zł.

KGHM kontynuuje realizację planów związanych z budową małych reaktorów jądrowych SMR - podała spółka w komunikacie prasowym. Koncern zdementował informacje medialne o zakończeniu współpracy z amerykańską firmą NuScale.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w trzecim kwartale 2023 r. spadł o 33 proc. rdr do 976 mln USD - podał MOL w komunikacie. Grupa podniosła prognozę EBITDA za cały rok 2023 do ok. 2,8 mld USD z ok. 2,5 mld USD wcześniej.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 305,1 mln zł wobec 284,9 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 276,6 mln zł zysku EBITDA.

GPW zakłada, że wydatki inwestycyjne w grupie kapitałowej w czwartym kwartale 2023 roku wyniosą około 25 mln zł - poinformował członek zarządu GPW Adam Młodkowski. W związku z realizacją strategii w przyszłym roku przejściowo zatrudnienie może wzrosnąć o kilkanaście etatów.

Armenia Exchange Securities (AMX) przygotowała nową strategię rozwoju, a w trzecim kwartale miała 1,1 mln zł zysku - poinformowali przedstawiciele GPW podczas piątkowej telekonferencji prasowej.

Polimex Mostostal oraz Tedom złożyły do UOKiK wniosek o koncentrację polegającą na utworzeniu spółki, która będzie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w sektorze energetycznym w zakresie usług outsourcingu energetycznego - podał Urząd na stronie internetowej.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-październik 3.371 nowych przyczep i naczep, czyli o 7,1 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Skanska rusza z budową drugiej fazy kompleksu biurowego Studio w Warszawie. Zainwestuje 100 mln euro - podała Skanska w komunikacie. Budynek zostanie oddany do użytku w 2025 r.

PragmaGO wyemituje 200.000 obligacji serii C1 o wartości nominalnej 100 zł każda - podała PragmaGO w komunikacie. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.

Dwóch producentów złożyło oferty w przetargu na zakup 300 nowych wagonów, z prawem opcji na dodatkowe 150, dla PKP Intercity. To największy w historii przewoźnika, pod względem liczby pojazdów, przetarg na nowe wagony - podkreślił w piątek w rozmowie z PAP rzecznik kolejowej spółki Cezary Nowak.

Plot Twist odwołuje prognozy finansowe - podała spółka w komunikacie.

