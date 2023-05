CD Projekt miał w I kw. 69,7 mln zł zysku netto i 96,6 mln zysku EBITDA. Konsensus PAP Biznes zakładał 32,9 mln zł zysku netto i 60,2 mln zł zysku EBITDA. Konsensus nie uwzględnia odwrócenia 21,5 mln zł z odpisu aktualizującego projektu Syriusz.

CD Projekt miał w I kw. 69,7 mln zł zysku netto i 96,6 mln zysku EBITDA. Konsensus PAP Biznes zakładał 32,9 mln zł zysku netto i 60,2 mln zł zysku EBITDA. Konsensus nie uwzględnia odwrócenia 21,5 mln zł z odpisu aktualizującego projektu Syriusz.

CD Projekt sprzedał ponad 50 mln kopii gry "Wiedźmin 3" - podał CD Projekt w prezentacji.

Portfel zamówień Grenevia w segmencie Famur, rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, na koniec marca 2023 r. wyniósł ok. 827 mln zł względem ok. 902 mln zł na koniec grudnia 2022 r. - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.PCF Group rozpoczyna emisję do ok. 5,85 mln akcji serii F, z której planuje pozyskać od 205 do 295 mln zł. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów - podała spółka w komunikacie. Wśród tych inwestorów jest Krafton, południowokoreański wydawca i producent gier, który zobowiązał się do objęcia ponad 60 proc. oferowanych akcji o wartości ok. 144,5 mln zł.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, ma wartość ok. 4,7 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Plot Twist, spółka produkująca gry, chce jak najszybciej zadebiutować na rynku NewConnect; widzi szansę dla mniejszych studiów gamingowych w spowolnieniu całego sektora - poinformował PAP Biznes prezes spółki, Paweł Czapla. Spółka jest zadowolona z premiery gry 'The Last Case of Benedict Fox' i rozpoczęła prace nad nowym tytułem.

ML System rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej do 896.848 akcji s. F - podała spółka w komunikacie.

Best ustanowił dwuletni program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Koszty przygotowania, produkcji, portingu oraz marketingu gry spółki SimFabric pt. "Gardenia", na komputery PC, zwróciły się po 48 godzinach od pojawienia się gry w sklepie Epic Games Store - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Boryszewa, Eastside-Bis, zawarła z osobą fizyczną powiązaną ze spółką Boryszew, przedwstępną umowę zbycia nieruchomości biurowej położonej w Warszawie przy ul. Foksal 6 za 72,1 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

ZWZ Sonela podjęło decyzję o wypłacie 8,4 mln zł dywidendy za 2022 rok, co daje 0,6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Mirosław Bendzera, prezes Grenevii, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki na koniec dnia 30 czerwca tego roku. Rada nadzorcza Grenevii powierzyła Beacie Zawiszowskiej funkcję prezesa z dniem 1 lipca - podała Grenevia w komunikacie.

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna zmieni nazwę na Orlen Spółka Akcyjna - wynika z uzasadnienia do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które zwołano na 21 czerwca.

Globe Trade Centre rozszerza strategię. Będzie ona obejmowała również inwestycje i realizacje projektów nieruchomościowych obejmujących aktywa branży hotelarskiej, szczególnie na rynku luksusowych usług hotelarskich w Europie - podało GTC w komunikacie.

Grupa Amica notuje w maju lepszą sprzedaż na rynku zachodnim, więc II kwartał powinien być lepszy. W Polsce nadal największe spadki - poinformował na telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski.

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, aby z zysku osiągniętego w 2022 roku na dywidendę trafiło 32,5 mln zł, co daje 4 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

ZWZ Muzy przyjęło program skupu akcji własnych, akcje te zostaną umorzone - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółki zależne R.Power mają umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych z Nomad Electric - poinformowała R.Power w komunikacie. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości ok. 36,8 mln zł netto.

Zarząd Dino Polska podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim - poinformowało Dino w komunikacie. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 130 mln zł netto.

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów ocenia, że cena proponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki, czyli 3,09 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej - napisano w stanowisku zarządu.

Rada nadzorcza Scope Fluidics zatwierdziła krótkoterminowe cele w ramach projektu BacterOMIC. Spółka planuje rozpoczęcie testów systemu BacterOMIC w ramach Programu Early Access, produkcję komercyjną systemu oraz rozbudowę portfolio produktowego oraz patentowego - podała spółka w komunikacie.

Bloober Team zwarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie o maksymalnej wartości 4,97 mln zł na projekt związany z pracami rozwojowymi nad systemem walki na potrzeby gier TPP, z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5 - podał producent gier video w komunikacie.

Akcjonariusz spółki Notoria Serwis zgłosił projekt uchwały zakładający wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok. Łącznie na ten cel miałoby trafić 240 tys. zł - wynika z projektu uchwały. Propozycja zarządu zaklada przeznaczenie zysku w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

Zarząd spółki XPlus rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Wasko zdecydowało, by z zysku za 2022 rok przeznaczyć na dywidendę łącznie 6,4 mln zł, co daje 0,07 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Investors TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Enter Air do 4,13 proc. i mają 725.242 akcje spółki - podała spółka w komunikacie.

