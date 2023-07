Orlen szuka okazji do kolejnych akwizycji w Polsce i za granicą, które byłyby korzystne biznesowo i pozwoliłyby uzyskać synergie - poinformował prezes Daniel Obajtek. W 2024 roku nakłady inwestycyjne grupy będą wyższe niż 36 mld zł zaplanowane w tym roku.

Orlen, który podpisał we wtorek umowę z bp na dostawę w ciągu roku do 6 mln ton ropy z Morza Północnym, nie wyklucza współpracy z bp w innych obszarach, w tym transformacji energetycznej - poinformował PAP Biznes prezes Daniel Obajtek. Zapewnia, że grupa ma zabezpieczony gaz na sezon zimowy 2023/24.

Orlen planuje rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim na początku 2024 roku - zapowiada w rozmowie z PAP Biznes prezes Orlenu Daniej Obajtek.

Lotos Kolej z grupy Orlen przejął majątek Orlen KolTrans - poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Integracja aktywów kolejowych grupy ma efektywniej zabezpieczyć potrzeby logistyczne koncernu i umożliwić przygotowanie oferty przewozów cargo dla klientów zewnętrznych.

Cyfrowy Polsat zawarł przyrzeczoną umowę kupna od ZE PAK ok. 10,1 proc. udziałów w spółce PAK-Polska Czysta Energia za 117 mln zł. Kupił też od Tobe Investments Group ok. 32 proc. udziałów w spółce Pantanomo za ok. 307,2 mln zł - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Grupa PGE I Ørsted podpisały kontrakty z firmami Navantia-Windar oraz Orient Cable (NBO), które dostarczą fundamenty oraz kable wewnętrzne dla projektu Baltica 2, stanowiącego jeden z etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - podały spółki w komunikacie prasowym.

Francuski fundusz Meridiam chce kupić udziały w spółkach, które zbudowały i zarządzają Autostradą Wielkopolską. Wg nieoficjalnych informacji, wartość transakcji to 700 mln euro - podał poniedziałkowy "Puls Biznesu".

Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, notowanymi na GPW - poinformował UKNF w komunikacie prasowym. Urząd prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej.

W ramach ogłoszonego przez Hydro wezwania na Alumetal zapisami na sprzedaż akcji zostało objętych ponad 97 proc. wszystkich walorów Alumetalu - poinformowało Hydro w komunikacie prasowym.

Grupa Mercor w czwartym kwartale roku obrotowego 2022/23 odnotowała blisko 10,4 mln zł zysku netto wobec 7,4 mln zł rok wcześniej, co daje wzrost o 40,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins zakończyła proces wyboru dystrybutorów polipropylenu - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Przychody z gier spółki Huuuge Games w czerwcu wyniosły ok. 13 mln USD, czyli o ok. 1 mln USD mniej niż w maju - szacuje portal Sensor Tower.

Przychody z gier spółki Ten Square Games w czerwcu wyniosły ok. 5 mln USD, czyli były na porównywalnym poziomie do maja - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody z gry "Fishing Clash" wyniosły ok. 3 mln USD, tyle co w maju.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One More Level podjęło uchwałę w sprawie zmiany rynku notowań, upoważniając zarząd do rozpoczęcia projektu przenosin na rynek główny - podało OML w komunikacie prasowym.

Firma private equity Innova Capital nabyła 51 proc. udziałów w EMI Group poprzez częściowy wykup udziałów od obecnych akcjonariuszy i podwyższenie kapitału firmy o 15 mln euro - poinformowała Innova w komunikacie prasowym. Nowe środki pozwolą sfinansować kolejne przejęcia, mające na celu umocnienie pozycji spółki na istniejących rynkach oraz dalszą ekspansję zagraniczną.

NWZ XTB DM, zwołane na 31 lipca, zdecyduje o utworzeniu programu motywacyjnego - wynika z projektów uchwał spółki.

