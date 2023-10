Budimex spodziewa się, że 2023 r. będzie lepszy pod względem przychodów od poprzednich lat i mogą one osiągnąć historyczną wartość - ocenił prezes Artur Popko podczas konferencji.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Budimex spodziewa się, że 2023 r. będzie lepszy pod względem przychodów od poprzednich lat i mogą one osiągnąć historyczną wartość - ocenił prezes Artur Popko podczas konferencji.

Kontrakty Budimeksu w poczekalni to ponad 13 mld zł - poinformował prezes Artur Popko podczas konferencji. Ocenił, że posiadany przez Budimex potencjał zapewnia prace przynajmniej do 2026 r.

Ukraina może być interesującym rynkiem dla Budimeksu w dłuższej perspektywie, ale konieczna jest transparentność i bezpieczeństwo na tym rynku - ocenił członek zarządu Cezary Łysenko podczas konferencji.

Przychody Grupy Budimex w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 2.676 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 209,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 175,7 mln zł - wynika z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał 2.508,8 mln zł przychodów, 182,3 mln zł EBIT i 170,2 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec września 2023 roku wyniósł 12,04 mld zł - podała spółka w raporcie.

PKO BP został partnerem międzynarodowego konsorcjum POTENTIAL odpowiadającego za stworzenie i pilotażowe wdrożenie portfeli tożsamości cyfrowych Unii Europejskiej - poinformował bank w komunikacie prasowym.

InPost rozszerzył umowę o współpracy z Allegro, użytkownicy tej platformy zakupowej zyskali dostęp do ponad 2 tys. nowych punktów odbioru w ramach PaczkoPunktów InPost - podał InPost w komunikacie prasowym.

PGE i Orsted sfinalizowały kontrakty na dostawy komponentów dla części morskiej projektu Baltica 2 - podały spółki w komunikacie prasowym. Firmy wybrały na dostawcę fundamentów dla projektu spółkę Steelwind Nordenham.

Erbud podpisał ze spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ugodę dotyczącą wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy o budowę części lotniczej lotniska Warszawa-Modlin, co wpłynie na obniżenie EBIT za IV kwartał 2023 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Creepy Jar łączna sprzedaż brutto gry "Green Hell" na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store przekroczyła poziom 5 mln sprzedanych egzemplarzy - poinformowała spółka w komunikacie, powołując się na wstępne dane.

Atal wyemitował 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Wielton w strategii grupy na lata 2023-2027 zakłada, że przychody ze sprzedaży wzrosną do 1,5 mld euro z 762 mln euro w 2022 roku, a marża EBITDA wzrośnie do ok. 8 proc. - poinformował Wielton w komunikacie.

Aqua zakłada w zaktualizowanym planie inwestycyjnym, na lata 2023-28, nakłady w wysokości ok. 466,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Decora szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy w trzecim kwartale 2023 r. wzrósł o 82 proc. rdr do 16,9 mln zł, a EBITDA była wyższa o 101 proc. i wyniosła 31 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Develia kupiła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Traugutta o powierzchni 0,2405 ha. Całkowita cena została określona na kwotę 7 mln zł, powiększoną o podatek od towarów i usług - podała Develia w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować na kupionej działce projekt inwestycyjny na ok. 134 lokale.

Zarząd ED Invest zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 w kwocie 1,21 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Węglokoks planuje przejęcie kontroli nad Przedsiębiorstwem Przeładunkowo-Składowym "Port-Północny" - podano na stronie UOKiK.

Krajowa Grupa Spożywcza uzgodniła warunki zakupu firmy młynarskiej oraz zakładu produkującego bioetanol z melasy. To pozwoli wydłużyć łańcuchy wartości w segmencie młynarskim i cukrowym. Kolejne transakcje grupa planuje w 2024 r. - poinformował PAP Biznes prezes KGS Marek Zagórski.

Pesa wygrała przetarg na dostawę 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Rumuńskich za ok. 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

ana/