Dadelo planuje w 2023 roku zwiększenie przychodów o 60-65 proc., a w 2024 roku o ponad 35 proc. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Ryszard Zawieruszyński. Dodał, że w styczniu 2024 roku nastąpi uruchomienie drugiego stacjonarnego sklepu, a w maju trzeciego.

BM PKO BP wprowadza nowy produkt oszczędnościowy IKZE-Obligacje z gwarancją kapitału, niską opłatą za prowadzenie konta, swobodnym wyborem wysokości i terminów jego zasilania, a także możliwością uzyskania dodatkowego zysku przy składaniu rocznego zeznania PIT - poinformowało BM PKO BP w komunikacie.

PSE i Litgrid, operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie, rozważają nowy wariant drugiego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link - podało PSE w komunikacie.

Grupa Action szacuje zysk netto w III kw. na 8,1 mln zł, a narastająco po pierwszych trzech kwartałach na 22,5 mln zł. Szacunkowe przychody ze sprzedaży w III kw. wyniosły 640,9 mln zł, a po pierwszych trzech kwartałach 1,7 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Atlanty Poland przedstawi radzie nadzorczej wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 10,05 mln zł, w tym przeznaczenia 2,9 mln zł na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022/2023 - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

PCF Group planuje w latach 2024-2025 premierę nowej gry VR "Bison" - podała spółka w komunikacie.

IMS podpisał z grupą inwestorów umowę dotyczącą pozyskania kapitału w wysokości 3 mln zł dla spółki zależnej Closer Music - podał IMS w komunikacie.

Plot Twist pracuje nad wersją gry "The Last Case Of Benedict Fox" na konsole PlayStation 5, premiera tytułu ma nastąpić w I kw. 2024 r. Po wydaniu gry na sprzęt Sony, spółka pokaże listę kolejnych projektów - poinformował producent gier w komunikacie prasowym.

Space Fox Games planuje premierę dwóch gier w 2024 roku: "RIN: The Last Child" i "Emerald Caravan". Spółka stawia na rozwiązania sztucznej inteligencji w grach video, a najnowszy projekt AI ma realnie skrócić czas produkcji gry o 25 proc. - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki.

Space Fox Games zadebiutowało w poniedziałek na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 1.001.000 akcji serii A. Kurs akcji spółki po otwarciu spadał o 1,46 proc. do 6,76 zł.

