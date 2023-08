Biznes i technologie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Autor: PAP

Data: 23-08-2023, 17:36

Podczas wydarzenia otwierającego targi gamescom w Kolonii w Niemczech CD Projekt zaprezentował video ze zmianami, które wprowadzi "Cyberpunk 2027: Widmo Wolności" i potwierdził aktualizację dla podstawowej wersji. CI Games pokazał trailer fabularny do "Lords of The Fallen".