Mercor nie odczuwa spowolnienia w pozyskiwaniu zamówień i spodziewa się, że kilka najbliższych miesięcy będzie dobrych dla grupy - poinformował prezes Krzysztof Krempeć. Grupa planuje rozbudowę mocy produkcyjnych, inwestycje w nowe produkty i wzrost eksportu. Pracuje także nad aktualizacją strategii.

Vercom uruchomił hiszpańskojęzyczną wersję swojego produktu i zakłada, że istotny procent nowych klientów będzie hiszpańskojęzyczny - powiedział PAP Biznes prezes Krzysztof Szyszka. Spółka stara się mocno dywersyfikować pod względem geograficznym; liczy, że w każdym kolejnym roku będzie wypłacać wyższą dywidendę.

Bogdanka miała w I półroczu 2023 roku 225,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 532,8 mln zł zysku EBITDA. EBIT za ten okres wyniósł 274,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 1,8 mld zł - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Cyfrowy Polsat przydzielił 820 tys. obligacji serii E, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 820 mln zł 70 inwestorom - podała spółka w komunikacie.

Mex Polska wstępnie szacuje, że zysk operacyjny EBIT w pierwszym półroczu 2023 roku przekroczy 2,4 mln zł, co po wyeliminowaniu wpływu jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł, oznacza wzrost niemal 4-krotny rok do roku - poinformował operator sieci restauracji w komunikacie.

Grupa Best zamierza zwiększyć aktywność inwestycyjną na rynku portfeli wierzytelności - poinformował Krzysztof Borusowski, prezes Best podczas środowej wideokonferencji. Best chce w kolejnych latach przeskalować biznes grupy i umocnić jej pozycję rynkową.

Lokum Deweloper spodziewa się poprawy rentowności netto na koniec roku i lepszych przychodów. Podtrzymuje cel sprzedaży ok. 800 mieszkań w całym 2023 r. - poinformowali w środę przedstawiciele spółki. Wyzwaniem pozostają ceny gruntów.

Grupa Pepco porozumiała się z PwC ws. przeniesienia do Poundland Limited do 71 umów najmu sklepów Wilko w Wielkiej Brytanii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Proponowana w wezwaniu cena akcji Skarbiec Holding w wysokości 20,35 zł za akcję nie odpowiada wartości godziwej akcji spółki - poinformował zarząd Skarbiec Holding w swoim stanowisku.

