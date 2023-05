Zysk netto Wirtualnej Polski przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 14,4 mln zł, czyli był o 66,8 proc. niższy niż rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 13,2 mln zł.

Prezes WP Holding Jacek Świderski jest optymistą co do wzrostu rynku turystyki, w jego opinii to powinien być dobry sezon dla całej branży. Dodał, że WP Holding jest zainteresowany przejęciami firm z segmentu turystyki w regionie.

Prezes WP Holding Jacek Świderski liczy, że po spadku w pierwszym kwartale 2023 roku, rynek reklamy internetowej w Polsce najgorsze ma już za sobą i powoli w kolejnych kwartałach zacznie się odbudowywać.

Ten Square Games ocenia, że nic nie wskazuje na to, że słabsze płatności z tytułu gier to efekt trendów makro. Pracuje nad ulepszeniami swoich produktów - poinformowali przedstawiciele spółki na wtorkowej konferencji.

Zakłady Azotowe Puławy, wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty, mogą przywrócić pełną produkcję melaminy w trzecim kwartale 2023 roku - poinformowała wiceprezes Grupy Azoty Puławy Justyna Majsnerowicz.

Grupa Azoty chce w nowym sezonie ustabilizować ceny nawozów, by stały się bardziej przewidywalne. W segmencie chemii lekka poprawa może nastąpić od III kw. 2023, a szansą dla segmentu tworzyw sztucznych może być ożywienie w branży motoryzacyjnej - ocenia wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

PKN Orlen uzależnia inwestycje w Czechach od kwestii regulacyjnych, a te mogą uniemożliwić procesy inwestycyjne spółki - powiedział na briefingu w Pradze szef koncernu Daniel Obajtek.

JSW spodziewa się kumulacji nakładów inwestycyjnych w drugim półroczu. Spółka zakłada, że w drugiej połowie roku wyższe będą wolumeny produkcji - poinformowali przedstawiciele grupy.

Grupa Bumech zanotowała w I kwartale 2023 roku 30 mln zł zysku netto wobec 19,4 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Prezes Marcin Sutkowski poinformował, że pierwsze półrocze tego roku może być słabsze, ale druga połowa roku powinna zaskoczyć pozytywnie. Zarząd będzie rekomendował dywidendę za 2022 rok.

Działająca na rynku płatności spółka Blue Media rozpoczyna rebranding do marki Autopay, chce przekształcić się w międzynarodową firmę technologiczną, która z czasem zadebiutuje na jednej z giełd - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Organizacja płatnicza Visa planuje otworzyć w Polsce hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej, a piątym na świecie. W ciągu najbliższych kilku lat będzie w nim pracować już 1500 specjalistów z obszaru technologii - poinformowała Visa we wtorkowym komunikacie.

Rada nadzorcza Orange Polska powołała Liudimilę Climoc na stanowisko prezeski Orange Polska z dniem 1 września 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Elemental Holding podpisała umowę dotyczącą przejęcia Daniel Ball Converter Recycling, działającej na rynku amerykańskim spółki, która zajmuje się recyklingiem katalizatorów samochodowych - poinformował Elemental Holding w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie ED Invest zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 3,87 mln zł, co daje 0,39 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Mabion prowadzi rozmowy w sprawie udzielenia licencji na wprowadzenie MabionCD20 na rynek z kilkoma podmiotami - poinformowali przedstawiciele spółki. W ocenie zarządu bardziej istotna, od początkowej opłaty licencyjnej, jest perspektywa długoterminowego kontraktu na wytwarzanie MabionCD20.

Mabion podtrzymuje cel wypracowania w 2023 r. ok. 150 mln zł przychodów i rentowności EBITDA na poziomie 25 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki. Jednym z priorytetów Mabionu na ten rok jest pozyskanie nowych klientów.

Zarząd JWW Invest rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2022 rok łącznie 990 tys. zł, czyli 0,09 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień Comarchu na 2023 r. ma obecnie wartość 7 proc. większą niż rok temu o tej samej porze - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Grupa obserwuje zmniejszenie dynamiki popytu w branży IT.

Zarząd XTB zdecydował wycofać złożony do KNF wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie skupu akcji i rekomenduje, by na dywidendę trafiło 570,5 mln zł, co da 4,86 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Miranda, spółka zależna Lubawy, ma umowę ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia o łącznej wartości 135,08 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość zamówienia gwarantowanego wynosi 67,5 mln zł brutto, wartość zamówienia opcjonalnego 67,5 mln zł brutto.

Zarząd spółki Ailleron rekomenduje, by wypłaciła ona akcjonariuszom 12,36 mln zł dywidendy, czyli 1zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą.

Aplisens spodziewa się, że dzięki akwizycji może przekroczyć zakładany wcześniej na ten rok poziom przychodów. O kolejnych przejęciach będzie można myśleć najwcześniej w drugiej połowie roku - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji.

Zarząd Mirbudu rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto w 2022 r. w łącznej kwocie 23,85 mln zł, czyli 0,26 zł brutto na akcję - podała spółka w komunikacie.

Erbud podpisał umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Biskupicach Podgórnych, o wartości 69,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

