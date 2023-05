Biznes i technologie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Autor: PAP

Data: 30-05-2023, 17:12

Best zakłada, że z pierwszą emisją obligacji w ramach nowego programu wyjdzie w najbliższych miesiącach, będzie ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a środki z emisji przeznaczy na zakup nowych portfeli wierzytelności. Best spodziewa się, że efekty obecnych inwestycji w technologię będą widoczne w wynikach spółki w 2024 roku - poinformował PAP Biznes Krzysztof Borusowski, prezes spółki.