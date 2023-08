PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, obniży cenę gazu dla klientów biznesowych, we wrześniu małe i średnie przedsiębiorstwa zapłacą za gaz 201,39 zł/MWh, czyli o ponad 37 zł/MWh mniej niż w sierpniu - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Erbud w wyniku decyzji Sądu, który odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od korzystnego dla spółki wyroku, otrzyma ok. 112,31 mln zł - poinformowała spółka. Erbud ocenia, że zastrzyk gotówki wzmocni kapitał obrotowy grupy i pozwoli na dalsze inwestycje.

Rezerwy Raiffeisen Bank International na spory sądowe dotyczące kredytów walutowych w Polsce w II kwartale 2023 roku wzrosły do 329 mln euro z 69 mln euro w I kwartale - podał bank w prezentacji.

Budimex podpisał umowę o wartości 157,8 mln zł brutto na budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. W ramach kontraktu przeprowadzona zostanie modernizacja infrastruktury w celu usprawnienie przepływu wód powodziowych - podała spółka w komunikacie prasowym.

Echo Investment zawarło umowę objęcia 22.825.700 akcji Archicom po cenie emisyjnej 36,34 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej segment mieszkaniowy - podały spółki w komunikatach.

Figene Capital podpisała term sheet z mBank, który w konsorcjum z innymi bankami, udzieli kredytu inwestycyjnego w wysokości do 260,2 mln złotych na realizację farmy wiatrowej Unio Verde Gromadka o mocy 57,4 MW na Dolnym Śląsku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Przychody z gier spółki Ten Square Games w lipcu wyniosły ok. 5 mln USD, czyli były na porównywalnym poziomie do czerwca - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody z gry "Fishing Clash" wyniosły ok. 3 mln USD, tyle samo co w czerwcu.

Przychody z gier spółki Huuuge Games w lipcu wyniosły ok. 13 mln USD, czyli tak samo jak w czerwcu - szacuje portal Sensor Tower.

Gra "Kingdoms: Merge & Build" spółki Cherrypick Games pojawi się 18 sierpnia 2023 roku w usłudze Apple Arcade - podała spółka w komunikacie.

Sanwil Holding rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Celem przeglądu jest rozpoznanie dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki zależnej Sanwil Polska Sp. z o.o.

