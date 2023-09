PGE Energia Odnawialna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę na dofinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22,2 mln zł, a kwota udzielonego finansowania to 18,9 mln zł - podała PGE EO w komunikacie prasowym.

Grupa Orlen wyłoniła wykonawcę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, została nim spółka Budimex. Prace budowalne rozpoczną się w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r. - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Mabion planuje, że nakłady inwestycyjne w drugim półroczu 2023 r. wyniosą 53-58 mln zł. Celem spółki jest ukończenie w 2023 r. modernizacji zakładu w Konstantynowie Łódzkim i pozyskanie nowych klientów - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

Mabion podtrzymuje cel wypracowania w 2023 r. ok. 150 mln zł przychodów i podnosi oczekiwania co do marży EBITDA do powyżej 30 proc. - podała spółka w komunikacie.

Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spółka wchodząca w skład segmentu fotowoltaiki w Grupie Grenevia zawarła z KGHM przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w 4 spółkach projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych za łącznie około 210 mln zł - podała Grenevia w komunikacie. KGHM poinformował, że portfel ośmiu instalacji PV ma łączną moc blisko 50 MW.

Polenergia Fotowoltaika rozpoczyna działalność w Czechach. Powołano spółkę Polenergia Solární, która będzie projektować i dostarczać systemy fotowoltaiczne na rynku czeskim - poinformowała Polenergia w komunikacie prasowym.

Wojas miał w sierpniu 2023 roku 36,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o 53,1 proc. - podała obuwnicza spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-sierpień 2023 roku grupa odnotowała 249,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 29,9 proc.

Starward Industries chce przenieść notowania na rynek regulowany GPW przed premierą gry "Niezwyciężony", zaplanowaną na 6 listopada i podtrzymuje, że przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy spółki, Michał Pietrzkiewicz.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Starward Industries sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW - podała spółka w komunikacie.

Unilever rozbudowuje fabrykę w Poznaniu. Inwestycja o wartości blisko 90 mln zł ma ruszyć jeszcze w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Trevor Masters zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Pepco Group - podała spółka w komunikacie. Rolę przewodniczącego wykonawczego obejmie Andy Bond, przewodniczący rady dyrektorów. Grupa spodziewa się, że wynik EBITDA (MSSF 16) na koniec 2022/23 będzie nieco niższy od pierwotnych założeń.

Mangata Holding zakłada realizację inwestycji w 2023 r. na poziomie ok. 65-70 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Kluczowe kierunki inwestycji to m.in. modernizacja infrastruktury w segmencie armatury.

Grupa Mercor pozyskała w sierpniu 2023 roku zamówienia o wartości około 47,1 mln zł wobec 48,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 2 proc. - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o zmianie zasad skupu akcji własnych, ustanowionego w marcu 2021 roku, łączna kwota przeznaczona na buyback ma wynieść nie więcej niż 18 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Erbud ma umowę na realizację etapu VIIA inwestycji Port Popowice we Wrocławiu o wartości 97,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Termin oddania inwestycji to 5 maja 2025 r.

B-act, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, planuje w czwartym kwartale 2023 r. przeprowadzić ofertę publiczną, a w pierwszej połowie 2024 r. złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.

Jakub Rafał został nowym prezesem Big Cheese Studio - poinformował wydawca gier w komunikacie. Wcześniej rezygnację ze stanowiska prezesa złożył Łukasz Dębski.

Bank Millennium zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych [senior non-preferred notes] o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro - poinformował bank w komunikacie. Obligacje mają być notowane na rynku regulowanym w Luksemburgu.

