Grupa Rainbow Tours ma bardzo dobry rok, spółkę wspierają silny popyt na usługi turystyczne i korzystne otoczenie makro. Firma może przekroczyć w tym roku 3 mld zł sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Szczechura. Touroperator myśli o wypłacie kolejnej zaliczki na dywidendę za 2023 rok.

PZU Zdrowie stawia na szybszy wzrost liczby placówek własnych, liczy, że do końca 2024 roku ich liczba wzrośnie o około 15 proc. Filar zdrowie może przekroczyć założony w strategii cel 1,7 mld zł przychodów - poinformował PAP Biznes prezes PZU Zdrowie Andrzej Jaworski.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2023 roku wyniósł 18,53 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 124,6 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu sektor zanotował 4,03 mld zł zysku netto.

Prezes UOKiK w ostatnich trzech miesiącach wydał 20 decyzji w sprawach zatorów płatniczych, nałożył kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 13 mln zł na 10 spółek, w tym na AmRest i Boryszew - podał UOKiK w komunikacie.

Związki zawodowe w spółkach zależnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna: Elmen, Megaserwis, Bestgum, Betrans i RAMB zgodziły się na wynegocjowane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników, a także wypłaty jednorazowej premii - poinformował departament komunikacji PGE GiEK w komunikacie prasowym, nie podając szczegółów.

Dino Polska otworzyło od początku 2023 roku 184 nowe sklepy. Na koniec września liczba sklepów sieci wynosi 2.340 sklepów wobec 2.069 sklepów rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym na stronie internetowej.

Less zdecydował o zakończeniu negocjacji w sprawie kupna spółki z branży medtech i nowych technologii (AI) - poinformowała giełdowa spółka w komunikacie.

InPost rozszerzył partnerstwo z AliExpress, klienci tej platformy będą mogli skorzystać z dostawy do ponad 6 tys. punktów PUDO i maszyn Paczkomat w Hiszpanii - poinformował InPost w komunikacie prasowym.

Alior Bank udostępnił wszystkim swoim klientom usługę płatności odroczonych Alior Pay - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Marvipol Development sprzedał w trzecim kwartale 2023 roku 213 lokali o łącznej wartości 134,2 mln zł. Liczba wydanych lokali wyniosła w tym czasie 37, a ich wartość to 75 mln zł - podał deweloper w komunikacie.

Zarząd Rainbow Tours rozpoczął proces przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz akcjonariuszy drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za 2023 rok, ustalanej na podstawie zysku netto spółki za okres trzech kwartałów 2023 roku - podała spółka w komunikacie.

5 października 2023 r. na rynku akcji zagranicznych GPW - GlobalConnect - zadebiutują akcje holenderskiego koncernu inwestycyjnego Prosus, właściciela m.in. OLX i PayU oraz dostawcy na światowym rynku półprzewodników - ASML Holding - poinformowała giełda w komunikacie.

Brand24 chce, aby ARPU wzrosło o kilkadziesiąt procent w ciągu najbliższych 2 lat - poinformował prezes Brand24 Michał Sadowski na telekonferencji.

Tauron Polska Energia podpisał umowę kredytu odnawialnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 750 mln zł, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółek grupy kapitałowej Tauron - podała spółka w komunikacie.

Dom Development w III kwartale 2023 roku sprzedał 1.081 lokali netto i przekazał 535 lokali - podała spółka w komunikacie.

Prezes Fabrity Holding, Paweł Wujec złożył do rady nadzorczej i zarządu spółki rezygnację z pełnionego stanowiska z dniem 31 października 2023 r. RN zdecydowała, że z dniem 1 listopada funkcję prezesa obejmie dotychczasowy wiceprezes Tomasz Buczyński - podała spółka w komunikatach.

Molecure złożyło wnioski o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II OATD-01 na terenie Unii Europejskiej i Norwegii oraz Wielkiej Brytanii i liczy, że uzyska zgody w I kwartale 2024 roku. Spółka złożyła sześć wniosków grantowych, pierwszych decyzji w sprawie grantów spodziewa się jeszcze w październiku - poinformowali przedstawiciele spółki.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie lipiec-wrzesień 2023 roku miała 128,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 9 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Narastająco, po 9 miesiącach 2023 r. sprzedaż wzrosła o 24 proc. rdr do 335,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody VRG we wrześniu 2023 roku wyniosły 93,6 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych szacunkach. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 899,2 mln zł i były niższe rdr o 0,6 proc.

