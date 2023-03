Ukraina liczy na wznowienie projektu ropociągu Brody - Adamowo i budowę paliwowej rury z Polski - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor generalny Sarmatii Siergiy Skrypka. Pomocą było by wsparcie ze strony KE - przyznał. Dodał, że choć budowa będzie możliwa po wojnie, to prace już powinny ruszyć.

"Przed nami duże zadanie odbudowy sektora rafineryjnego na Ukrainie, zadanie związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego w Europie, tzn. z budową rurociągu, który połączy Brody na Ukrainie z bazą w Adamowie" - stwierdził w rozmowie z PAP dyrektor generalny Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego Sarmatia Siergiy Skrypka. Baza w Adamowie należąca do PERN eksploatuje sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

Skrypka zaznaczył, że realizacja projektu ropociągu Brody-Adamowo ma służyć stabilizacji systemu transportu ropy naftowej w naszym regionie Europy i zabezpieczeniu w sytuacji kryzysowej.

"Ukraina została w ogóle bez możliwości importowania ropy naftowej. Porty na Morzu Czarnym są zablokowane. Jeżeli nasz ropociąg byłby wybudowany wcześniej, to taka droga by była. Bardzo liczymy na wznowienie projektu" - stwierdził Skrypka.

Wiąże on nadzieje, ze wsparciem ze stronu UE dla tej inwestycji.

"Jeżeli przyjrzymy się stanowisku Komisji Europejskiej (KE) zawartym w przygotowanym w ubiegłym roku planie REPowerEU, to jest w nim zaznaczone, że komisja widzi mankamenty systemu logistycznego ropy naftowej i widzi konieczność inwestowania w ten system. Pod tym względem liczymy na pewne wsparcie, może finansowe, ze strony KE" - wskazał Skrypka, zaznaczając, że na podjęcie konkretnych decyzji trzeba będzie zaczekać jednak do momentu zakończenia wojny.

W planie REPowerEU stwierdzono, że "niektóre państwa członkowskie są bardziej uzależnione od rosyjskiej ropy dostarczanej rurociągami. Wstrzymanie dostaw rurociągiem "Przyjaźń", którym ropa naftowa dociera do Europy bezpośrednio z centralnej Rosji, zwiększy presję na alternatywne drogi dostaw, a mianowicie porty (takie jak Gdańsk, Rostock, Triest czy Omisalj) oraz na alternatywną infrastrukturę rurociągową(...)".

Zdaniem dyrektora generalnego Sarmatii, kolejnym projektem istotnym z punktu widzenia Ukrainy jest budowa rurociągu paliwowego na Ukrainę, ponieważ obecny system logistyczny nie pozwala na dostawy tam niezbędnych ilości produktów paliwowych.

"Do tej pory w większości Ukraina była zorientowana na dostawy paliwa z Białorusi i z Rosji. Jeżeli mówimy o dieslu to było 65 proc. importu w 2021 r. System logistyczny był do tego dostosowany. Oprócz tego mieliśmy możliwość importu przez porty czarnomorskie, a dzisiaj jedyny kierunek to jest Polska, Rumunia, Węgry, ale Polska jest głównym kierunkiem" - podkreślił Skrypka. Dodał, że "trzeba oddać Polsce należne, że spółki, rząd, na tyle były zaangażowane w to, żeby zorganizować jak najszybciej dostawy, co udało się zrobić".

Zwrócił uwagę, że obecnie konsumpcja paliw na Ukrainie jest zmniejszona. "Kiedy wrócimy do normalności będziemy potrzebowali większych ilości z importu. Zapotrzebowanie na możliwości transportowe jeszcze wzrośnie, a w obecnym systemie one są mocno ograniczone cysternami, bazami paliw, więc jednym z rozwiązań, które pozwoliłoby udrożnić tę drogę dostaw jest budowa rurociągu paliwowego" - wskazał Skrypka. Przyznał, że także realizacja tego projektu musi poczekać na zakończenie wojny w Ukrainie. "Pracować nad tym projektem trzeba wcześniej" - podkreślił Skrypka.

Sarmatia na swojej stronie internetowej informuje, że planowany rurociąg naftowy Brody-Adamowo jest (...)brakującym ogniwem przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Jego wybudowanie pozwoli na uruchomienie stałych dostaw ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców europejskich. Rurociąg Brody-Adamowo połączy również polski (europejski) system przesyłu ropy naftowej z systemem ukraińskim. Projekt zakłada możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego Brody-Adamowo - sytuacjach kryzysowych tłoczyłby on ropę naftową z portów Bałtyku do odbiorców w Ukrainie oraz innych krajach europejskich.

Udziałowcami Sarmatii są azerbejdżański państwowy koncern paliwowo - energetyczny Socar - 25,32 proc., Gruzińska Korporacja Naftowo-Gazowa (GOGC) - 16,10 proc., Ukrtransnafta - narodowym operatorem sytemu rurociągów przesyłowych Ukrainy - 28,79 proc., PERN - operator systemu transportu paliw i ropy naftowej w Polsce - 28,79 proc., oraz AB "Klaipedos Nafta" - litewską spółką Skarbu Państwa, zarządzająca morskim terminalem naftowym w Kłajpedzie oraz terminalem przeładunkowym i bazą magazynową Subačiu -1 proc.