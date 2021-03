Skurczył się rynek pracy tymczasowej

Cudzoziemcy będą mieć łatwiejszy dostęp do polskiego rynku pracy?

Z raportu wynika, że już pierwsze miesiące 2020 roku przyniosły znaczny spadek zatrudnienia pracowników tymczasowych. Branża zareagowała dużo szybciej niż oficjalne wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. - Wynikało to z faktu, iż duża część pracowników tymczasowych świadczy pracę na rzecz branży produkcyjnej, w dużym stopniu zależnej od zagranicznych, głównie chińskich poddostawców. II kwartał 2020 przyniósł kolejne spadki - podano.

Według autorów raportu sytuację dodatkowo pogarszał brak faktycznej możliwości objęcia pracowników tymczasowych rozwiązaniami pomocowymi z kolejnych tarcz.

Jak wskazali, dopiero w III kw. ub.r. przyszło odbicie i gwałtowny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. Pracodawcy powoli wracali do normalnego funkcjonowania, jednak wszelkie decyzje w zakresie zatrudnienia były podejmowanie znacznie ostrożniej. Stąd brała się większa otwartość na korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej.

Ubiegły rok zmniejszył liczbę pracowników tymczasowych o ok. 10 proc., co nie wydaje się najgorszym wynikiem biorąc pod uwagę ogromne spadki na początku roku. W całej Polsce liczba pracowników tymczasowych w 2020 roku wyniosła ok. 641 tys. osób - podaje organizacja.

Według prezes Polskiego Forum HR Anny Wichy spadek liczby pracowników tymczasowych towarzyszy nam już od kilku lat, czego główną przyczyną był rynek pracownika i duża łatwość w dostępie do stałych miejsc pracy.

- Szybciej niż liczba pracowników tymczasowych spada liczba godzin przepracowana przez tych pracowników, co do tej pory było sygnałem potwierdzającym trend częstszego przechodzenia na bezpośrednie zatrudnienie. Ale w ubiegłym roku ten spadek odzwierciedlił znacznie mniejsze zapotrzebowania na pracę tymczasową, wynikające z sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na rynkach zagranicznych - wskazała.

W raporcie podano, że liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych spadła w 2020 r. aż o 21 proc. O tyle samo zmalał współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty. Średnio jeden pracownik tymczasowy przepracował w ubiegłym roku 50 dni w porównaniu do 57 w roku poprzedzającym.

Wśród firm członkowskich PFHR odsetek umów o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi nadal jest bardzo wysoki, stanowi bowiem 89 proc. Dla porównania ten wskaźnik dla całego rynku jest dużo niższy - wynosi 44 proc. (dane z Informacji o działalności agencji zatrudnienia 2019, MRPiPS 2020) - czytamy.