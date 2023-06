Projekt nowelizacji budżetu stanowi odpowiedź na sytuację geopolityczną i na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne. Zdecydowaliśmy się na nowelizację, mając na uwadze skalę wynikającej z wojny niepewności w gospodarce – powiedział w piątek wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"W obliczu wojny, kryzysu energetycznego i wzrostu inflacji uległy zmianom perspektywy wzrostu PKB. Obecnie spodziewamy się, że realne tempo wzrostu PKB wyniesie w 2023 r. 0,9 proc. w stosunku do 5,1 proc. w roku 2022 r. W 2023 spodziewamy się spadku wzrostu dynamiki spożycia prywatnego z 2,2 proc. do 0,7 oraz inwestycji z 6,2 proc. do 1,1 proc." - powiedział w piątek w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji budżetu na 2023 r. wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Dodał, że jednocześnie rząd spodziewa się wyższej inflacji, która ma wynieś 12 proc. średniorocznie. Zaznaczył, że łączne dochody budżetu wyniosą 601,4 mld zł, czyli mniej niż planowano. "Głównym czynnikiem spadku dochodów jest obniżenie wpływów z VAT wskutek utrzymania obniżonej stawki podatku na żywność" - wyjaśnił Skuza. Zaznaczył, że prognozowa kwota dochodów uwzględnia rekordowe zwroty PIT w 2023 r.

Wiceminister finansów powiedział także, że w projektowanej nowelizacji zwiększa się wydatki do 693,4 mld zł. Jak wyjaśnił, jednym z powodów wzrostu wydatków jest przekazanie ponad 14 mld zł samorządom, z czego 13 mld zł to uzupełnienie subwencji ogólnej.

"Poza tym wzrost ten uwzględnia dodatkowe środki dla sfery budżetowej na wypłaty jednorazowych dodatków oraz na nagrody dla nauczycieli. Od 1 lipca 2023 r. odmrożony zostanie także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" - wskazał wiceminister finansów.

Wyjaśnił, że wskutek projektowanej nowelizacji konieczna okazała się rewizja wysokości deficytu budżetowego, który po zmianach został ustalony na kwotę nie większą niż 92 mld zł. "Potrzeby pożyczkowe budżetu zostaną zwiększone do 150,6 ml zł z 110,5 mld zł przed zmianami" - dodał wiceminister.

Ocenił, że nowelizacja budżetu została dokonana przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych.

"Projekt stanowi odpowiedź na sytuację geopolityczną i na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne. Mając na uwadze skalę niepewności w gospodarce wynikającą z inwazji Rosji na Ukrainę, zdecydowaliśmy się znowelizować ustawę budżetową" - podkreślił Sebastian Skuza.

Wiceszef MF przedstawił także projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Jak wyliczył Skuza, w ustawie zapisane zostały zmiany związane z odmrożeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na czym skorzystają nauczyciele, sfera budżetowa oraz emeryci służb mundurowych.

"W nowelizacji zapisano możliwość przyznania przez pracodawcę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych dla sfery budżetowej oraz nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1125 zł" - stwierdził wiceminister.

Przedstawił także dokładny podział kwot przeznaczonych dla samorządów. Jak wyjaśnił, z planowanych dla nich przeszło 14 mld zł kwota 1,1 mld zł ma zostać przeznaczona na nagrody dla nauczycieli oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

"Z pozostałych 13 mld zł: 7,5 mld zł zostanie podzielonych na podstawie prognozowanych dochodów z PIT, 3,5 mld zł zostanie przeznaczonych dla mniej zamożnych samorządów, a 2 mld zł dla samorządów o ludności od 10 tys. do 150 tys., i tu kluczem podziału będą wydatki majątkowe w ciągu ostatnich 3 lat" - powiedział Sebastian Skuza.

Dodał, że w projekcie zapisano także przekazanie 90 mln zł w postaci papierów skarbowych dla uczelni zawodowych na kierunki medyczne i okołomedyczne.