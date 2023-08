Projekt na obecnym etapie nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej na 2024 r. – powiedział w czwartek podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Sebastian Skuza. Zastrzegł, że nie wie, jaka będzie ostatecznie „decyzja polityczna”.

"Potwierdzam - projekt na obecnym etapie nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej na 2024 r." - powiedział w czwartek podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Sebastian Skuza. Zastrzegł, że nie wie, jaka będzie ostatecznie "decyzja polityczna".

Obecnie w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżony jest VAT na podstawowe produkty żywnościowe do poziomu 0 proc.

Podczas czwartkowego posiedzenia omawiany był projekt budżetu na 2024 r. Przedstawiciele organizacji społecznych, którzy wzięli w posiedzeniu zespołu, dopytywali także o kwestie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli.

"Zakładamy wzrost funduszy wynagrodzeń o 12,3 proc., w tym wzrost kwoty bazowej o 6,6 proc. Odmiennie jest u nauczycieli - tam kwoty wzrosną o 12, proc. i środki na ten cel są w subwencji oświatowej" - powiedział wiceminister finansów. "Co do sfery budżetowej - jest 6,6 proc, w kwocie bazowej, zaś o 5,7 proc. rośnie fundusz wynagrodzeń" - dodał.

Wyjaśnił, że to rozwiązanie da swobodę dyrektorom jednostek budżetowych co do sposobu rozdzielenia zwiększonych kwot na wynagrodzenia.

"Co do ubytków w abonamencie (RTV - PAP), to obecnie mamy rundę konsultacji projektu i na tym etapie nie ma środków na uzupełnienie tych ubytków, ale jest zobowiązanie ze strony rządu, że te ubytki powinny być uzupełniane" - powiedział Sebastian Skuza.

W zeszły czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2024 r. Zakłada on dochody budżetu państwa w kwocie 683,6 mld zł, wydatki na poziomie 848,3 mld zł, a deficyt budżetu państwa na poziomie 164,8 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na ma wynieść 54 proc. PKB.

W piątek na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano projekt, który przekazano Radzie Dialogu Społecznego.

"Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców" - wyjaśniono na stronie MF.