Skuza: wydatki budżetu państwa mogą wzrosnąć o ok. 20,8 mld zł

Autor: PAP

Data: 10-06-2023, 19:03

Wydatki budżetu państwa mogą wzrosnąć o ok. 20,8 mld zł - poinformował PAP wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wyjaśnił, że nowelizacja budżetu to odpowiedź na porozumienie z „Solidarnością”, wynik wsparcia samorządów kwotą ok. 14,1 mld zł, oraz pomocy dla rolnictwa.