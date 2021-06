Słabszy eksport, ale nie jest źle

Słabsze wyniki mięsa i wyrobów tytoniowych w I kwartale miały duży wpływ na spadek eksportu produktów spożywczych – mówi serwisowi portalspożywczy.pl Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 14-06-2021, 06:18

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Fot. materiały prasowe

Sprzedaż zbóż innych niż pszenica, zwłaszcza kukurydzy i żyta, zwyżkowała o 67% r/r dzięki silnemu popytowi i trendom cenowym na rynkach globalnych.



Odblokowanie unijnego kanału HoReCa powinno mieć zdecydowanie korzystny wpływ na wyniki eksportu polskiej żywności.

Warto intensyfikować działania zmierzające do zwiększenia udziału żywności ekologicznej w portfelu.

Jak podaje resort rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów, eksport towarów rolno-spożywczych w I kwartale 2021 roku spadł o 0,6 proc. rdr do 8,63 mld euro.

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że o spadku całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2021 roku zadecydowało przede wszystkim kilka kategorii produktowych odgrywających w niej szczególnie dużą rolę.

– Słabsze niż przed rokiem wyniki zanotowało mięso, jego wszystkie najważniejsze rodzaje, tzn. wołowina, wieprzowina i mięso drobiowe – łącznie o 13% r/r, tzn. 177 mln euro. Co ważne, duże znaczenie miały tutaj niższe vs 1Q20 średnie ceny eksportu. W przypadku wieprzowiny spadły one aż o 23%, w związku z czym wartość sprzedaży obniżyła się pomimo dość silnego wzrostu wolumenów (+13% r/r). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku mięsa drobiowego – wzrost wolumenów o 2% r/r, lecz jednocześnie spadek średnich cen o 14% r/r – wyjaśnia.

Dodaje, że drugą kategorią produktową o wyraźnie gorszych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wynikach eksportu były wyroby tytoniowe (spadek wartości o 78 mln euro, tzn. 8% r/r, przede wszystkim za sprawą niższych niż przed rokiem wolumenów), a trzecią – pszenica (46 mln euro, tzn. -15% r/r, przy czym wolumenowo -24%).

– W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać o wysokiej bazie sprzed roku – wyniki eksportu pszenicy w 1Q20 były bardzo mocne, a odnosząc wartość sprzedaży zagranicznej tego zboża w 1Q21 do 1Q19 otrzymujemy poziom wciąż blisko 3-krotnie wyższy. Mniejsze co do wartości zniżki wystąpiły m.in. w przypadku przetworów zbożowych (-33 mln euro r/r), masła (-22 mln), jaj ptasich (-18 mln), mrożonek warzywnych (-16 mln) czy soków owocowych (-13 mln euro) – zauważa.

– Z drugiej strony, spadki te zostały w znacznej mierze zrekompensowane dzięki dobrym wynikom sprzedaży szeregu innych produktów. Sprzedaż zbóż innych niż pszenica, zwłaszcza kukurydzy i żyta, zwyżkowała o 67% r/r (+122 mln euro) dzięki silnemu popytowi i trendom cenowym na rynkach globalnych. O 62 mln euro wzrosła wartość sprzedaży ryb – zwłaszcza wędzonych – i filetów rybnych, o 46 mln zwyżkowała sprzedaż pasz i karm dla zwierząt, eksport tłuszczy i olejów zwiększył się o 33 mln euro a w przypadku przetworów mięsnych i rybnych był o 25 mln euro wyższy niż w 1Q20. Ostatecznie całkowita wartość eksportu obniżyła się więc tylko o 53 mln euro w ujęciu r/r – mówi ekonomista.

– Warto też zauważyć, że – podobnie jak przez większą część ubiegłego roku – w 1Q21 utrzymały się niekorzystne tendencje w eksporcie żywności na rynek unijny – razem z Wielką Brytanią – gdzie odnotowano spadek wartości sprzedaży o blisko 2% r/r (118 mln euro). To właśnie na rynku unijnym najbardziej odczuwalne były spadki eksportu mięsa i wyrobów tytoniowych, które jedynie częściowo zneutralizował dość wyraźny wzrost eksportu zbóż. Natomiast sprzedaż poza granice Wspólnoty wzrosła o 4% r/r (66 mln euro), do czego w największym stopniu przyczyniły się wyroby tytoniowe, mięso, a dokładniej wieprzowina i to pomimo problemów związanych z ASF, produkty przemiału zbóż, wyroby mleczarskie czy cukier. Dalszy wzrost dywersyfikacji geograficznej eksportu i to w dość licznej grupie produktów można uznać za pozytywną informację – dodaje ekspert.

Produkty ekologiczne, GOZ i większa marża

Warto zastanowić się, jakie mamy przewagi konkurencyjne i na co powinniśmy stawiać w kolejnych latach. Paweł Kowalski tłumaczy, że najważniejszym atutem polskiego przemysłu spożywczego pozostaje niezmiennie korzystna relacja jakości do ceny jego produktów i zapewne jeszcze przez wiele lat nie ulegnie to zmianie.

– Niestety, świadomość polskich marek detalicznych na Zachodzie Europy pozostaje niska wpływając negatywnie na marże i w tym obszarze trudno będzie osiągnąć szybką poprawę sytuacji. Z pewnością wdrażanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego i eksponowanie tych dostosowań w polityce CSR może pomóc w budowaniu korzystnego wizerunku polskich firm wśród cechujących się wysoką świadomością ekologiczną zachodnich konsumentów. Jest to tym bardziej istotne, że w krajach wysoko rozwiniętych działania tego rodzaju stają się ważnym punktem w strategiach marketingowych– podkreśla.

– Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko jeden z elementów bardzo kosztownego i długotrwałego procesu budowy marki. Niektóre rozwiązania wdrażane w ramach GOZ mogą mieć też korzystny wpływ na ekonomikę firm spożywczych, choć oczywiście w krótkim horyzoncie będą się one wiązały z pewnymi kosztami i z koniecznością poniesienia nakładów na inwestycje. Trzeba tu przede wszystkim wskazać własne źródła „zielonej” energii. Mogą one ograniczyć wzrost kosztów produkcji, na jaki przetwórcy żywności narażeni będą w związku z oczekiwanym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej. Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców może być istotnym czynnikiem pozwalającym podtrzymać wysoką konkurencyjność kosztową vs Europa Zachodnia – dodaje.

– Jeśli chodzi o kierunki rozwoju branży pod kątem eksportu, należałoby wskazać przede wszystkim intensyfikację działań zmierzających do zwiększenia udziału żywności ekologicznej w portfelu. Kierunek ten jest rozwojowy nie tylko, jeśli chodzi o zmieniające się preferencje konsumentów w Europie Zachodniej, lecz również ze względu na zmiany w całym systemie produkcji żywności wymuszane przez Zielony Ład. Odpowiednio szybkie dostosowanie pozwoliłoby zająć mocną pozycję na rynku unijnym i zbudować rozpoznawalność polskich marek w tym wysokomarżowym obszarze. Do tego budowa wizerunku branży pro-ekologicznej na poziomie produktów mogłaby wygenerować dodatkowe synergie marketingowe w połączeniu z wdrażanymi rozwiązaniami GOZ – tłumaczy ekonomista.

Zdaniem eksperta poza żywnością ekologiczną, kierunkami rozwoju niezmiennie powinny pozostawać dążenie do zwiększenia dywersyfikacji geograficznej eksportu i maksymalizacja elastyczności pod kątem wykorzystywania nadarzających się ad hoc okazji sprzedażowych na różnych rynkach na całym świecie. Pomocna może być również poprawa marżowości poprzez wzrost udziału sprzedawanych do Europy Zachodniej markowych produktów końcowych dla tamtejszych sieci handlowych.

Otwarta gastronomia sprzyja eksportowi

Jak zatem zapowiada się kolejny kwartał? Na ile otwarcie branży HoReCa będzie sprzyjać eksportowi np. mięsa i innych produktów, które wcześniej sprzedawały się słabiej z powodu zamknięcia tego kanału?

Paweł Kowalski tłumaczy, że odblokowanie unijnego kanału HoReCa powinno mieć zdecydowanie korzystny wpływ na wyniki eksportu polskiej żywności. – Kanał ten oferuje wyższe średnie ceny w porównaniu z bardzo wymagającym pod względem kosztowym kanałem detalicznym. Biorąc pod uwagę choćby fakt, że ważnym czynnikiem słabszych niż przed rokiem wyników sprzedaży zagranicznej w 1Q21 były niższe ceny eksportu mięsa, przełożenie wydaje się oczywiste. Najsilniej dotknięte skutkami pandemii segmenty branży spożywczej od dawna podkreślają zresztą, że bardzo liczą na przywrócenie popytu gastronomii, które powinno znormalizować sytuację rynkową – mówi.

– Warto przy tym zauważyć, że niezależnie od kwestii „odmrożenia” kanału HoReCa, trendy cenowe obserwowane na rynku unijnym już na przełomie 1. i 2. kwartału 2021 r. powinny wpływać korzystnie na wyniki eksportowe. Przykładowo, średnie ceny żywca drobiowego w UE w maju były o 10% wyższe w porównaniu ze styczniem, a ceny żywca wieprzowego zwiększyły się w tym samym okresie o ponad 25%.Trendy wzrostowe utrzymują się także na rynku zbóż, których ceny pozostają znacznie wyższe niż przed rokiem. Powinno to sprzyjać wzrostowi eksportu w ujęciu wartościowym – podkreśla.

– Z drugiej strony, negatywny wpływ na dynamikę r/r całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej w drugim kwartale roku może mieć bardzo wysoka baza statystyczna w niektórych kategoriach produktowych, np. pszenicy. Powtórzenie ubiegłorocznych wyników może być w tych przypadkach trudne, co było już z resztą odczuwalne w 1Q21 – podsumowuje Paweł Kowalski.