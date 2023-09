O przygotowanie budowy nowej drogi startowej portu lotniczego Katowice zaapelowała do zarządcy lotniska grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości z woj. śląskiego. Spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zacznie prace analityczne w tej sprawie; będzie też budowała nowy terminal pasażerski.

O inicjatywie ws. kontynuacji działań związanych z rozbudową infrastruktury portu, w tym budową drugiej drogi startowej do 2030 r., poinformował na piątkowej konferencji prasowej na katowickim lotnisku wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury poseł Jerzy Polaczek.

Jak zaznaczył Polaczek, aktualna prognoza ruchu pasażerskiego opracowana przez zespół ekspertów GTL, dodatkowo walidowana przez zewnętrznego konsultanta wskazała, że już w 2028 r. z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzysta ok. 7,5 mln podróżnych, a w okolicy 2033 r. przekroczona zostanie granica 10 mln pasażerów.

Ze wzrostem liczby podróżnych wiąże się wzrost liczby startów i lądowań. W 2022 r. było ich na katowickim lotnisku ponad 40 tys., podwojenia tej wartości należy spodziewać się w okolicy 2038 r.

W związku z tymi szacunkami poseł Polaczek zainicjował przesłanie 28 lipca br. stanowiska grupy 18 posłów PiS w regionie, dotyczącego rozbudowy infrastruktury liniowej portu, w szczególności uwzględnienia w jego planach strategicznych budowy nowej drogi startowej.

Polaczek nawiązał w piątek do prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z którymi - jak mówił - w okolicach 2030 r. na południu Polski, w takich portach, jak Katowice Pyrzowice czy Kraków Balice wyczerpywać się będzie przepustowość. Jak wyjaśnił, stąd apel do władz GTL, przesłany również do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz rady nadzorczej spółki (której akcjonariuszami są Węglokoks, PP Porty Lotnicze, miasto Katowice oraz inne samorządy, izby gospodarcze, spółki i osoby fizyczne).

"Trzeba pewne decyzje strategiczne podejmować już dzisiaj, z wyprzedzeniem. Przesłaliśmy jako grupa 18 posłów rekomendacje do władz GTL z wnioskiem o uwzględnienie w planach strategicznych do 2030 r. budowy drugiego nowego pasa startowego, który wpisuje się i wpisywałby się w szereg innych inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich lat" - powiedział Polaczek.

Przypomniał, że GTL w latach 2007-22 zrealizowało inwestycje na lotnisku za prawie 1 mld zł, z dofinansowaniem środkami europejskimi w kwocie ok. 114 mln zł, wśród nich terminal B czy obecną drogę startową. Dodał, że obecnie lotnisko przygotowuje budowę bazy towarowo-paliwowej oraz budowę nowego terminala pasażerskiego.

"Chciałbym zwrócić uwagę, iż już dzisiaj liczba operacji lotniczych w porcie Katowice Pyrzowice przekracza 40 tys., co przy wyczerpaniu się przepustowości za około 7-8 lat spowoduje w sposób obiektywny konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych. Po to jest ta rekomendacja nowej inwestycji liniowej, jaką jest budowa nowego pasa startowego" - uściślił Polaczek.

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel ocenił w piątek, że lotnisko jest świetnie zarządzane i zorganizowane. Poseł pogratulował zarządowi GTL z prezesem Tomasikiem rozwoju lotniska, także przeprowadzenia go przez trudny okres pandemii oraz obsługi kluczowego strumienia pomocy humanitarnej dla Ukrainy dostarczanej drogą lotniczą. "Jestem tu pod dużym wrażeniem i w pełni popieram rozbudowę lotniska" - akcentował.

"Gratuluję tego rozwoju i będę wspierał też akcjonariuszy. Zresztą broniliśmy z panem posłem Jerzym Polaczkiem, ale i innymi parlamentarzystami, aby nie zmieniać udziałowców (spółki GTL - PAP). Chcemy, żeby to było tutaj pod kontrolą tak naprawdę woj. śląskiego. To jest w interesie całego województwa - rozbudowa tego portu lotniczego" - ocenił pos. Andzel.

Prezes GTL, który odpowiedział na wystąpienie posłów PiS 31 sierpnia br., w piątek dziękował posłom za wsparcie inicjatyw lotniska, w tym inicjatywy budowy nowej drogi startowej. Zaznaczył, że prognozowany w perspektywie dekady ruch na poziomie 10 mln pasażerów rocznie będzie wiązał się z blisko 100 tys. operacjami startów i lądowań.

"W związku z tym na pewno inicjatywa rozbudowy tej infrastruktury liniowej jest jak najbardziej potrzebna, pożądana. Tak jak zadeklarowaliśmy, w przyszłym roku będziemy wchodzić w prace analityczne (…), w jakim terminie ta inwestycja powinna być realizowana" - wskazał Tomasik przypominając, że proces inwestycyjny drogi startowej oddanej do użytkowania w 2015 r. trwał około siedmiu lat.

Prezes GTL zaakcentował, że w poprzednich latach zbudowana została praktycznie od podstaw infrastruktura portu zapewniająca przepustowość bazową 5,5-6 mln pasażerów, która zostanie osiągnięta już w tym roku.

"Dlatego też rozbudowa Infrastruktury, w tym budowa nowego terminala głównego, jest po prostu koniecznością. W 2028 r. w naszym scenariuszu bazowym przewidujemy 7,5 mln pasażerów, w związku z tym już w 2028 r. powinniśmy oddać do użytkowania nowy terminal pasażerski - i to jest nasz cel" - wyjaśnił szef zarządcy lotniska.

"Przygotowaliśmy w covidzie, nie marnując czasu, nowy program inwestycyjny, który będziemy chcieli zrealizować do 2028 r. Przygotowaliśmy zmianę planu generalnego, zakładającą rozbudowę portu na kolejne 20 lat - do 2043 r. i wszystkie inwestycje, o których dzisiaj powiedziano, w tych dokumentach się znajdują" - zapewnił Tomasik, dziękując posłom za wsparcie polityczne, bez którego - jak zaznaczył - pewnych przedsięwzięć nie da się realizować.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystała rekordowa liczba 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób. W tym roku spodziewanych jest 5,4 mln pasażerów; poseł Polaczek poinformował w piątek, że od jesieni br. liczba operacji na trasie Katowice-Warszawa wzrośnie, staraniem parlamentarzystów, z 18 do 21-22 tygodniowo.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.